Áreas de igualdad de las entidades locales de Navarra reivindican un mayor "liderazgo" de las mujeres rurales

Cartel de la campaña por el Día Internacional de las Mujeres Rurales. - TEDER

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, las áreas de igualdad de las entidades locales y territoriales de Navarra impulsan la campaña 'Más mujeres rurales decidiendo', que "reconoce y visibiliza la aportación de las mujeres rurales al desarrollo económico, social y comunitario de los pueblos navarros". Al mismo tiempo, reivindica "una mayor presencia de mujeres en los espacios de representación, liderazgo y toma de decisiones".

En una declaración institucional, destacan que "ser mujer rural no es solo una realidad geográfica" sino también "una forma de estar en el mundo que implica resolver, perseverar, emprender, innovar, hacer comunidad y transformar el territorio". "Una actitud construida desde la experiencia cotidiana de miles de mujeres que, generación tras generación, han contribuido al desarrollo y la sostenibilidad de nuestros pueblos", señalan.

Asimismo, subrayan que las mujeres rurales "no solo sostienen la vida comunitaria. También lideran proyectos, generan empleo, impulsan iniciativas sociales y culturales, participan en asociaciones, cooperativas e instituciones y toman decisiones que influyen en el presente y el futuro de Navarra".

Sin embargo, han advertido de que "la igualdad real sigue siendo una meta pendiente" y han indicado que "persisten brechas en el acceso a recursos, en el reconocimiento del trabajo realizado, en la corresponsabilidad de los cuidados y en la participación en los espacios donde se toman decisiones".

Por todo ello, han reivindicado que "necesitamos más que nunca la capacidad de transformación, liderazgo y compromiso con el territorio que representan las mujeres rurales. Porque el futuro de nuestros pueblos no puede construirse sin ellas ni al margen de su voz".

Así pues, desde las entidades locales y territoriales de Navarra se compromenten a reivindicar una imagen "contemporánea, diversa e igualitaria" de las mujeres rurales, a visibilizar a las mujeres rurales como "agentes de liderazgo y transformación social, económica y política" y a promover una mayor presencia "en los espacios de representación, liderazgo y toma de decisiones".

Asimimso, apuestan por "eliminar barreras que dificultan su participación en la vida pública, social, económica y política", incorporar la perspectiva de género en las políticas de desarrollo rural y exigen políticas públicas "que garanticen la igualdad real de mujeres y hombres en los territorios rurales".