El artista Aitor Ortiz presenta una exposición fotográfica en el Museo Universidad de Navarra

Publicado 27/09/2018 19:21:35 CET

PAMPLONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista bilbaíno Aitor Ortiz ha presentado este jueves la exposición 'La memoria trazadora', una muestra de fotografía producida por el Museo Universidad de Navarra que podrá verse en este centro desde el viernes hasta el próximo 3 de marzo. De las 140 obras que componen la muestra, más de 80 nunca se habían expuesto antes.

Es el caso del proyecto Link, que puede contemplarse por primera vez y que incluye la música del compositor Gorka Alda, creada para la muestra.

En su presentación a los medios, el artista, acompañado por Valentín Vallhonrat, director artístico del Museo, ha explicado que en la muestra la arquitectura es el punto de partida. "Es fotografía de arquitectura pero no desde el punto de vista historicista, que intenta documentar los edificios. En este caso no hay referencias ni datos. No me interesa comentar esos edificios, sino generar, con su descontextualización, una narrativa", ha explicado.

En este sentido, ha apuntado que, precisamente esa ausencia de datos "habla de las relaciones con la arquitectura en estado puro". "Habla de estructura, densidad, vacío, transparencia, opacidad... Todas las cualidades propias a la arquitectura", ha señalado.

'La memoria trazadora' no pretende ser una muestra antológica, sino que reúne piezas desde mediados de los noventa hasta la actualidad. Las series del autor no se presentan como elementos aislados o en un orden cronológico, sino como un conjunto coherente que reflexiona, en obras basadas en estrategias y soportes muy distintos, sobre una serie de temas fundamentales relacionados con las ambigüedades de la representación y los mecanismos para su interpretación.

Ortiz también ha recordado que en su visita al Museo, la colección de fotografía de obra pública del siglo XIX le evocó muchos recuerdos "de lugares significativos de mi infancia". En concreto, los álbumes de los Altos Hornos de Vizcaya.

Vallhonrat ha subrayado la "originalidad, solidez y seriedad del trabajo de Ortiz" y ha señalado que en este proyecto "ha reflexionado sobre cuestiones de la colección que estaban presentes en su trabajo".

Este viernes 28, a las 19 horas, el artista impartirá una masterclass en el aula 1 y, a continuación, tendrá lugar la apertura de salas, en la planta -1. Asimismo, se han programado otras actividades relacionadas con la muestra. El sábado, a partir de las 10.30 horas, tendrá lugar el taller infantil 'Érase una vez mi foto', basado en la exposición; y el viernes 16 de noviembre, a las 12.30 horas, impartirá una conferencia el fotógrafo Martí Llorens titulada 'Fotografiar: ver, comprender y relacionarse con el mundo a través de una técnica'.