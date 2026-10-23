Asiron afirma que "la izquierda debe construir alternativas para detener el avance de la extrema derecha"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha dado inicio este viernes a los encuentros 'Liderar los pueblos - Locals Take the Lead'. - EH BILDU

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha dado inicio este viernes a los encuentros 'Liderar los pueblos - Locals Take the Lead', que reúnen en el Baluarte a más de 100 cargos municipales y locales llegados de Europa y otras partes del mundo, un foro en el que el primer edil ha asegurado que "la izquierda debe construir alternativas para detener el avance de la extrema derecha".

Estos encuentros, que se celebran el viernes y el sábado, están organizados por EH Bildu, European Left Alliance y European Free Alliance. Los asistentes debaten cómo mejorar la vida de la ciudadanía desde las políticas locales y dedicarán parte de las jornadas a las políticas públicas para hacer frente al problema de la vivienda o analizar nuevas formas de gobernanza, según ha explicado EH Bildu en una nota.

En la apertura, Asiron ha advertido de "la amenaza que supone el avance de la ultraderecha" y ha pedido a los participantes en los encuentros que "profundicen en las políticas públicas progresistas para detener esa amenaza". "Ese es el valor de este encuentro, convertir nuestras experiencias locales en una fuerza compartida para toda Europa. Crear redes, estrechar la colaboración entre gobiernos progresistas. Construir alternativas concretas frente al avance de la extrema derecha", ha dicho Asiron.

El alcalde ha afirmado que "no basta con resistir, tenemos que demostrar que hay otra manera de gobernar, con más derechos, más igualdad, más democracia y más servicios públicos". "La Europa que queremos también se construye desde lo local", ha asegurado Asiron.

Así, ha incidido en "la importancia de conseguir que la ciudadanía cuente con una vivienda asequible y unos servicios públicos que no dejan atrás a nadie".