Asiron afirma que Maya "busca el enfrentamiento y la desunión" y ha quedado "desdibujado" ante la crisis del Covid

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron, ha acusado al alcalde, Enrique Maya, de "buscar el enfrentamiento y la desunión" y ha asegurado que la figura del primer edil está "desdibujada" ante la crisis provocada por el Covid-19.

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, Joseba Asiron ha señalado que "siempre se dice que en las situaciones difíciles como la actual los políticos deben demostrar altura de miras, liderazgo, capacidad de decidir, de unir y consensuar, y la figura del alcalde no puede quedar más desdibujada".

Asiron ha afirmado que, escuchando la intervención del alcalde al inicio del debate, ha tenido "la sensación de que todavía gobernábamos y yo era el alcalde". "Creo que la dos palabras que más ha repetido el alcalde han sido "señor Asiron", y mas vale que estamos aquí, porque si no, no sé qué discursos haría usted, qué sería de usted sin nosotros y sin nuestros proyectos", ha dicho.

El portavoz de EH Bildu ha afirmado que Maya le ha "decepcionado" y ha criticado que "en vez de consensuar y de unir, busca el enfrentamiento y la desunión, y utiliza el contexto de pandemia para intentar colar de rondón sus decisiones, su programa de partido, a pesar de que no tiene mayoría".

Joseba Asiron ha señalado que "ha tenido que ser la oposición la que ha arrastrado al alcalde a regañadientes a una comisión Covid en la que no quería participar, mientras la pandemia se ceba con los barrios más desfavorecidos, para los cuales su única solución, al parecer, es mandar más policía".

El edil de EH Bildu ha añadido que los datos económicos del Ayuntamiento "muestran de manera inequívoca que en 2019 va a haber una caída de la ejecución presupuestaria de casi el 8% respecto a 2018, un dato preocupante que muestra de manera objetiva, con datos, la incapacidad real del equipo de Gobierno para la gestión en el contexto de pandemia".

Según Asiron, "heredaron un ayuntamiento con una situación económica saneada, con una reducción de deuda pasando de 102 millones a 69 millones, y según recordaba Comptos con una clara mejoría en la gestión respecto al anterior periodo de UPN". "Van a emborronar esta tendencia y todo parece indicar que nos precipitamos irremisiblemente a una prórroga de los presupuestos. Cinco ejercicios -con Maya como alcalde-, cinco prórrogas, y ahora vienen con un discurso mendicante de cara los Presupuestos", ha indicado.

El portavoz de EH Bildu ha afirmado que en un año y medio el Gobierno municipal "no ha sacado adelante ni un proyecto propio, todos los que ha sacado adelante son de la pasada legislatura".

Se ha detenido especialmente en la gestión de la movilidad, para señalar que "es imposible no recordar la oposición sobreactuada y mentirosa de la que hicieron gala la pasada legislatura y que ahora les pone en evidencia". "Los anuncios apocalípticos de atascos en Pío XII nunca llegaron y luego no han cambiado absolutamente nada. Lo único que hicieron fue quitar de la nueva urbanización los elementos destinados a su embellecimiento para meter 50 coches y pretender así que estaban haciendo algo, cuando no estaban haciendo nada", ha indicado.

Asiron ha afirmado que "luego llega el capítulo de la calle Amaya, lugar en el que solo tenían que haber seguido el esquema previsto, pero Fermín Alonso -concejal del área de Movilidad- quiso ponerse creativo y aquí sí aparecieron los atascos".

Como cierre de su intervención, el portavoz de EH Bildu ha señalado que "ocurrencias absurdas, reversiones y revanchismo, inactividad e incapacidad, autoritarismo y unilateralidad, provocación y crispación constantes, euskarafobia, y censura y sectarismo son los 'tags' que adornan el primer año y medio de mandato".