Asiron asegura que EH Bildu "va a liderar la transformación" de Pamplona

Publicado 09/02/2019 16:05:50 CET

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona y cabeza de lista de EH Bildu al Ayuntamiento de la ciudad en las elecciones de mayo, Joseba Asiron, ha asegurado que esta coalición "va a liderar la transformación de nuestra ciudad".

Asiron ha intervenido este sábado en una jornada de trabajo de EH Bildu para dar inicio al proceso abierto para completar el programa municipal de las elecciones para la capital navarra. Un encuentro, ha dicho, en el que "hemos pensado, hemos imaginado, y hemos trazado la ciudad que queremos tener en 2023" que "tiene mucho más que ver con la Pamplona de hoy en día que con la Pamplona del 2015".

En este sentido, ha afirmado que "hemos avanzado mucho en estos últimos cuatro años" y ha asegurado que "hoy Pamplona no es la ciudad que era". "Hemos conseguido dejar atrás la Pamplona gris, la Pamplona del NODO, y hemos sentado las bases de una ciudad llena de proyectos, llena de esperanzas, llena de ilusiones, llena de futuro", ha remarcado.

Joseba Asiron ha destacado que "Pamplona se ha convertido en estos cuatro años en la vanguardia en la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres". "Nos hemos alzado a una y juntos hemos gritado alto y claro que no toleramos la desigualdad; que no vamos a permitir la violencia contra las mujeres y que no vamos a dar ni un paso atrás en la lucha por la igualdad", ha subrayado.

Asimismo, ha resaltado que, en esta legislatura, "hemos sentado las bases para recuperar espacios dedicados al coche para peatones y bicis" y "contamos con más espacios de calidad en nuestras calles para pasear, para jugar, para vivir".

Igualmente, ha indicado que "en estos cuatro años hemos recuperado los Sanfermines populares y las fiestas de los barrios". "Ya casi no nos acordamos cuando hace cuatro años era imposible colocar una barra en San Fermín Txiki, o cuando los colectivos de los barrios eran perseguidos y multados por querer celebrar sus fiestas", ha señalado.

"Tampoco nos acordamos que el euskera estaba cuasi perseguido, ninguneado", ha continuado Asiron que ha puesto en valor que "acabamos de aprobar una ordenanza que le da el rango de idioma propio de la ciudad e idioma de servicio en la administración".

"Hoy estamos dibujando la Pamplona del futuro", ha remarcado Asiron que ha añadido que "vamos a seguir utilizando los pinceles de la igualdad, de la honestidad, de la sostenibilidad, del respeto al otro, de la diversidad, para colorear el lienzo de Pamplona".