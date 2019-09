Asiron defiende a Amaia Izko y acusa a Navarra Suma de usar a ETA como un "balón de oxígeno"

452887.1.644.368.20190917120836

PAMPLONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron, ha defendido la trayectoria de la abogada Amaia Izko, concejala de EH Bildu en Pamplona, que ha sido condenada por seguir directrices de ETA, y ha acusado a Navarra Suma de usar a la banda terrorista como "un balón de oxígeno".

Después de que Navarra Suma haya pedido la dimisión de la concejala, que además ha sido inhabilitada para el cargo y tendrá que renunciar a él, Joseba Asiron ha dicho que Amaia Izko será relevada en el Ayuntamiento cuando la sentencia sea firme y ha rechazado que el Consistorio se "entretenga en cortinas de humo que lo único que pretenden es dar un balón de oxígeno al alcalde, Enrique Maya".

Joseba Asiron ha afirmado en declaraciones a los medios que la condena a Amaia Izko, que reconoció los hechos igual que el resto de acusados, es el "resultado de una disyuntiva en la que se plantea que si te declaras inocente, te mandan a la cárcel para once años, y si te declaras culpable, te dejan en la calle". "Es lo que hubiéramos hecho todos, es lo que yo mismo hubiera hecho, más aún si te dicen que quien te va a juzgar es la Audiencia Nacional, que es un tribunal donde militantes nacionalistas vascos o catalanes podemos esperar cualquier cosa menos algún atisbo de justicia y proporcionalidad", ha señalado.

Según el portavoz de EH Bildu, "la abogada Amaia Izko no ha hecho otra cosa que su trabajo, es una abogada y su deber es defender a sus defendidos de la mejor manera posible sin que ello suponga que se les pueda criminalizar como en este caso ha ocurrido".

Joseba Asiron ha añadido que la concejala seguirá en el Ayuntamiento "mientras la sentencia no sea firme, tiene que ser así". "De la sentencia previsiblemente se derivaría una inhabilitación y por supuesto lo tendríamos que acatar, pero en el momento actual eso todavía no se ha producido y no creemos que se produzca en los próximos días", ha apuntado.

Además, Asiron ha señalado que esta condena tiene una "dimensión local" y ha afirmado que, "después de dos semanas de curso, el alcalde llegaba a la tercera semana prácticamente sin oxígeno, y buscaba un balón de oxigeno". "¿Dónde se consigue esa cortina de humo, esa tinta de calamar? Sacando a pasear el fantasma de la ETA, de una ETA que ya ni siquiera existe ni figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía de navarra, y todo ello para que no se hable de lo que hay que hablar. Tendríamos que estar hablando de movilidad o de casas de apuestas, que es donde nosotros planteamos iniciativas y es donde el señor Maya pierde las votaciones, y estamos hablando de este tema", ha criticado.

Además, Asiron se ha preguntado si "todas estas peticiones urgentes de dimisiones fulminantes no obedecen también a una maniobra más del tripartito de derechas para hacerse con la presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona" y ha asegurado que "Navarra Suma lleva todo el mes de septiembre intentando adulterar el juego de mayorías y minorías, y me pregunto si esto no es una maniobra más". "Maya dijo que no y que daba su palabra de respetar la mayoría, veremos si sostiene su palabra, sería un interesante indicador", ha sostenido.

Por último, el portavoz de EH Bildu ha afirmado que "nadie" puede "dudar" de su "compromiso con la paz, con la no violencia, con los medios pacíficos y estrictamente democráticos, y precisamente por eso creo que lo que la ciudadanía de Pamplona espera de sus concejales y de su ayuntamiento que se preocupen de los problemas reales de la ciudadanía, y no de entretenernos en cortinas de humo que lo único que pretenden es dar un balón de oxígeno al alcalde en minoría, Enrique Maya".