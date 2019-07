Asiron pide al Gobierno municipal que fomente en Sanfermines la "convivencia" y el "respeto a todas las identidades"

Publicado 04/07/2019 12:21:11 CET

PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron, ha pedido al Gobierno municipal que en los próximos Sanfermines "fomente un ambiente de convivencia y de cordialidad" y que facilite "un ambiente de respeto en el que todas las personas, todas las sensibilidades y todas las identidades tengan cabida".

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de los quince primeros días de Gobierno municipal de Navarra Suma y de algunas medidas previstas para Sanfermines, Asiron ha advertido de que "por el camino de la crispación y de la tensión perdemos todos y pierde Pamplona" y se ha preguntado "si no estará el Gobierno municipal tomando medidas encaminadas a ir en contra del clima de convivencia que se ha trabajado en los últimos cuatro años y de volver a épocas de confrontación que a la luz de algunas declaraciones y decisiones tomadas parece perseguir este equipo de Gobierno".

Asiron ha sostenido que "durante los últimos cuatro años ha habido una mejora notoria en la convivencia y en el respeto mutuo en la ciudad, y muestra de ello ha sido el clima de tranquilidad y cordialidad que ha presidido los Sanfermines de los últimos cuatro años y que ha sido posible, entre otras muchas cosas, gracias también a las medidas adoptadas por el anterior equipo de Gobierno para garantizar y respetar todas las sensibilidades de la ciudad".

Sin embargo, el portavoz de EH Bildu ha considerado que "las medidas en el bando municipal o declaraciones del alcalde, Enrique Maya, hacen pensar en esa tentación de volver al clima de confrontación y nos hacen pensar que esa idea está en mente del equipo de Gobierno".

Según Asiron, "mientras el anterior Gobierno municipal de cambio dispuso los recursos municipales para combatir las agresiones sexistas durante el chupinazo en la plaza Consistorial con un éxito evidente, la prioridad del nuevo alcalde parece ser la de reprimir símbolos y coartar la libertad de expresión, detrayendo recursos de esa atención de la prevención y persecución de delitos tan graves como las agresiones sexistas".

En todo caso, el concejal de EH Bildu ha lanzado "un mensaje en positivo" y ha confiado en que "el nuevo alcalde y la nueva corporación municipal no nos harán retroceder en materia de convivencia y facilitarán un ambiente de respeto en el que todas las personas, todas las sensibilidades y todas las identidades, todas, tengan cabida". "Queremos confiar en que el nuevo equipo de Gobierno fomentará ese ambiente de convivencia y de cordialidad. No deseamos otra cosa más que estas fiestas transcurran dentro de la tranquilidad y la normalidad con la que se han caracterizado los últimos cuatro Sanfermines", ha asegurado.

Sobre la no presencia de EH Bildu en la presidencia de las corridas de toros, Asiron ha señalado que "no hay un criterio claro, las corridas de toros son algo que tienen un peso institucional, hasta ahora como alcalde creía que tenía que estar allí y este año no soy alcalde, y creo que me puedo ver liberado de esa obligación, y no voy a dejar pasar la ocasión, no obedece a otro criterio".

"PREOCUPACIÓN POR EL MODELO DE GESTIÓN"

Por otro lado, Joseba Asiron ha aprovechado para hacer un balance de las dos semanas de gestión del nuevo Gobierno municipal y ha señalado que asiste "con cierta preocupación al modelo de gestión que la derecha está poniendo en marcha, un modelo que pretende revertir los avances llevados a cabo en la legislatura 2015-2019 y que quiere retrotraernos no ya al año 2015 sino en muchos aspectos al año 2011 y hacerlo además a toda velocidad".

El portavoz de EH Bildu ha afirmado que, "frente a los avances realizados por el anterior Gobierno municipal de cambio en materia social, de movilidad sostenible, de modelo de ciudad más respetuosa con el medio ambiente, frente a las medidas vanguardistas que se tomaron en materia de igualdad, de fomento de los derechos humanos y sociales, de los derechos lingüísticos de todos los pamploneses, vamos viendo cómo las derechas que gobiernan actualmente van dibujando un panorama de regresión y también de reducción de esos derechos fundamentales".

Ha criticado así algunas medidas como la decisión de que la avenida de Catalina de Foix vuelva a ser avenida del Ejército, la reubicación del retrato del Rey en el salón de plenos del Ayuntamiento, el gasto de 2.000 euros para la procesión del Corpus, la subida de sueldos al alcalde y a los concejales, la eliminación de la unidad de policías municipales en bicicleta, la "relegación" de las áreas de participación y de igualdad, o la "destrucción o, como poco, desfiguración, del corredor sostenible de Pío XII".