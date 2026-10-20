Asiron recibe a la nueva junta directiva de la banda de música La Pamplonesa, elegida este mes de octubre

El alcalde de Pamplona recibe a la nueva junta directiva de la banda de música La Pamplonesa. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, junto a la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, y el director del área, Íñigo Gómez, ha recibido este martes en su despacho a la nueva junta directiva de la banda de música La Pamplonesa. La junta ha tomado posesión este mes, tras la dimisión en bloque de la junta anterior el 15 de septiembre.

En la visita han participado el presidente de la banda, José Javier Zazpe Calvo; el vicepresidente, Aingeru Otxotorena Labairu; el vocal Rubén Velasco Azcona; y la coordinadora Lurdes López Salinas. La delegación ha conversado en torno a la situación actual de la banda, que ha tenido a Carlos Sancho Cantus como director invitado tras la retirada de Vicent Egea Insa, que se jubiló como profesor en el Conservatorio Superior de Navarra al cumplir los 65 años.

La Pamplonesa, banda fundada en 1919, participa través de un convenio de colaboración en actos protocolarios del Ayuntamiento, como las procesiones por San Fermín, San Saturnino o el Privilegio de la Unión. La banda interpreta las dianas en San Fermín, varios conciertos abiertos a la ciudadanía y otros en el Teatro Gayarre, dentro de los ciclos de invierno, primavera y otoño, galas de zarzuela y conciertos navideños.