Asociaciones de víctimas critican en Pamplona el "blanqueamiento" del terrorismo en el 20º aniversario del 11M

Afirman que "nadie imagina que un partido que justificara la barbarie del terrorismo yihadista pudiera formar parte de gobiernos"



PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA y la Fundación Tomás Caballero se han concentrado este lunes en Pamplona, con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y cuando se cumplen 20 años del atentado yihadista del 11M, criticando el actual "proceso de blanqueamiento" del terrorismo y exigiendo a las instituciones un "compromiso sincero".

A la concentración, que ha tenido lugar junto al Monumento a las Víctimas del Terrorismo, han asistido representantes de UPN, PPN y Vox. Tras dar lectura a un comunicado, se ha mantenido un minuto de silencio en memoria de las víctimas y se ha realizado una ofrenda floral, para a continuación concluir el acto entre aplausos.

Ha sido el expresidente y miembro de la Junta de Anvite José Ignacio Toca el encargado de dar lectura al comunicado, en el que ha destacado que "hoy, hace 20 años, España sufrió el mayor atentado terrorista cometido en nuestro país y en toda Europa: casi 200 personas fueron asesinados cruel e injustificadamente en aquellos trenes de la muerte en Madrid".

Según ha apuntado, "en esas fechas, en España nuestra preocupación en materia de terrorismo se circunscribía casi exclusivamente a ETA, pero todo cambió ese fatídico 11 de marzo de 2004". "Por eso nadie imagina hoy en día que un partido que hubiera promocionado o justificara esa barbarie del terrorismo yihadista pudiera formar parte de gobiernos que nos representen a todos. Sin embargo, nos hallamos inmersos en un proceso de blanqueamiento o de 'nuevo relato' en el que se banaliza y hasta se redefine el término 'terrorismo', adaptándolo a las nuevas necesidades políticas, se premia a los criminales y sus defensores y se nos penaliza y humilla a las víctimas de sus delitos", ha afirmado.

Ha añadido Toca que "dos décadas pueden ser muy poco tiempo o mucho, según se mire, según se quiera olvidar o recordar". "Nosotros seguimos creyendo en la importancia de cuidar y honrar la memoria de nuestras víctimas, que son parte de nuestra historia, de un pasado no tan lejano; que definen nuestro presente y que deben ayudarnos a que las generaciones más jóvenes lo conozcan para edificar sólidamente el futuro", ha subrayado.

Y este "cuidado de la memoria", al igual que "la lucha contra el terrorismo en sí misma, es una labor de todos los días, en la que no caben medias tintas". Según ha indicado Toca, esta labor "se tiene que basar en la pedagogía y en el ejemplo público, deslegitimando la violencia y exigiendo a quienes la han ejercido, tolerado o justificado, un claro y público ejercicio de reflexión y autocrítica".

"La verdad es innegociable, y sustentar un gobierno en pactos con los herederos de quienes nos convirtieron en víctimas del terrorismo, inaceptable. Hoy volvemos a concentrarnos aquí de forma cívica y ajena a los actos convocados por el Gobierno de Navarra. No lo hicimos antes cuando mostraron tibieza y connivencia con los cómplices de los asesinos, menos motivos vemos ahora cuando los acuerdos son cada vez más aceptados y celebrados por ellos. Así lo hemos vuelto a ver en los recientes gobiernos de España y de Navarra, extendido hasta la traición en el Ayuntamiento de Pamplona", ha criticado.

Ha añadido Toca que "nuestra misión es, ha sido y será muy clara" y que "seguiremos exigiendo a nuestras instituciones, sea quien sea quien las gobierne, el compromiso sincero con las víctimas". "Denunciaremos todo intento de blanqueo de los terroristas y sus cómplices, y no aceptaremos ningún relato que falsee lo ocurrido tras más de 50 años del terrorismo de ETA, y especialmente ahora que se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista en España", ha dicho.

Nosotros, según ha reivindicado, "sabemos dónde estábamos entonces y donde estamos ahora". "Nosotros no nos hemos movido ni un ápice en nuestras reivindicaciones. Vemos los cambios a nuestro alrededor, vemos a los que mantienen sus posturas, y sobre todo vemos a los que cambian y tenemos claro que trabajaremos codo con codo con quien quiera acompañarnos en esta pelea y rechazaremos frontalmente a quien dé un mínimo de oxígeno a quienes han celebrado en el pasado y todavía justifican hoy en día como un 'derecho' o un 'mal necesario' la muerte de nuestros familiares", ha asegurado.

Por ello, ha reivindicado que "en días como hoy seguimos sin vernos representados en actos de homenaje que convocan quienes no respetan los mínimos que para nosotros son exigibles". "Eso no significa que no podamos seguir trabajando conjuntamente, en todos los ámbitos en los que se nos permita, para perseverar en nuestros principios: verdad, memoria, dignidad y justicia", ha añadido.