Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este miércoles el aviso amarillo por lluvias en la vertiente cantábrica y el Pirineo de Navarra.

Según sus previsiones, en la vertiente cantábrica podrán registrarse acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, sin descartar tormentas y localmente granizo pequeño. En el caso del Pirineo, las precipitaciones podrán alcanzar los 40 litros por metro cuadrado. Los aviso están vigentes desde las 8 de la mañana y hasta 5.59 horas del jueves.

La zona del Pirineo navarro estará también, a partir del mediodía, en aviso amarillo por nevadas. Se espera una acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros en torno a los 900 - 1000 metros. Por encima de 1.000 metros se pueden dar acumulaciones de 15 centímetros. El aviso continuará el jueves hasta las 5.59 horas y se prevén espesores de 15 centímetros en torno a los 1300 - 1400 metros.