Ayerdi afirma que defendió la propuesta de dar préstamo a Davalor "porque creía en ella" y dice que no fue apresurada

Publicado 05/02/2019 10:32:46 CET

Ha manifestado que "proyectos como éste no hay muchos en Navarra"

PAMPLONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha manifestado que defendió la propuesta de otorgar un préstamos a Davalor Salud porque "creía en ella" y ha añadido que "proyectos como éste no hay muchos en Navarra". A su juicio, no fue una decisión apresurada.

Ayerdi ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las actuaciones de Sodena, en este caso sobre Davalor Salud, y ha señalado que el tema Davalor fue uno de los primeros que abordó al llegar al Ejecutivo y probablemente fue la primera empresa que visitó.

El vicepresidente ha señalado que, tras llegar al Gobierno sobre el 23 de julio de 2015, "el día 31 de julio me consta que agendamos una visita para el 4 de agosto a las instalaciones de Davalor y Jofemar" y por ello "el día anterior el director de Sodena me remite el informe que había elaborado Sodena" sobre la empresa. Según ha dicho, visitar la compañía fue "una decisión mía". "Me pareció, por lo que me contaron, que merecía la pena hacer esa visita", ha explicado, para manifestar que si bien acudió solo del Gobierno sí "hice un chequeo técnico al pedir el informe de Sodena, fui con información técnica de primera mano".

Ayerdi ha relatado que su primera impresión sobre Davalor es que "era un proyecto con aspectos positivos y también algunos complicados". "Era un proyecto de los que no hay muchos y que merece la visita", ha explicado, para destacar que el informe de Sodena estaba "trabajado y bien trabajado" y "fue una base importante de la decisión que tomó el Gobierno" de otorgar un préstamo de un millón.

Ha explicado que se trató de "una visita para absorber conocimiento y para explicarme la situación de la empresa, que era crítica". "Antes de tomar la decisión el 9 de septiembre conocimos que había salarios pendientes y parte de ese millón era pagar salarios devengados", ha explicado.

El vicepresidente ha indicado que "tanto el informe de Sodena como el de la directora general de Política Económica dicen que la parte más débil del proyecto era su situación financiera y además de ser la cuestión crítica, era la que justamente ponía en dificultad el desarrollo el proyecto".

Ha explicado que el 6 de agosto se incorporó la jefa de gabinete y "le pido que vaya trabajando la cuestión" y a la entonces nueva directora de Política Económica, Pilar Irigoien, "le digo que tenemos un proyecto empresarial en una posición muy complicada, con elementos positivos muy claros, y que hay que analizar la situación, que hay un buen informe de Sodena y que tenemos que reflexionar".

Según ha continuado, le trasladó que "proyectos como éste no hay muchos en Navarra", proyectos que "tengan ese potencial tecnológico, una actividad disruptiva, un proyecto del que Sodena decía que no se conocen competidores a este producto". "No es nada habitual", ha dicho, para poner en valor que estaban "trabajando 40 personas de alta cualificación, muchas de ellas talento exterior atraído en Navarra" y "con un número de patentes elevado".

Ha detallado Ayerdi que la decisión de otorgar el préstamo a Davalor "la toma el Consejo de Sodena y previamente hay un acuerdo del Gobierno de Navarra", un acuerdo, ha dicho, que fue acompañado de sendos informes del director del servicio jurídico del departamento y del secretario general técnico.

Preguntado por el portavoz de UPN si la decisión sobre este asunto fue apresurada, el vicepresidente ha indicado que "llego al convencimiento de que teníamos que hacerlo en esas fechas, porque la empresa necesitaba tomar tiempo para buscar esos inversores que necesitaba". "Creo que fue con los plazos necesarios", ha defendido, para insistir en que valoró que "esa propuesta tenía que hacerse en ese momento para que la empresa tuviera tiempo para buscar los inversores".

A su juicio, no fue una decisión apresurada, "teníamos información suficiente y clara para tomar la decisión de que la sociedad merecía la financiación de un millón de euros para tener más tiempo para buscar inversores".

El Consejo de Sodena recién nombrado por el vicepresidente y compuesto por él y los tres directores general tomó en septiembre la decisión final de otorgar el préstamo. Según ha indicado Ayerdi, con el cambio de Gobierno en Navarra "opté por cesar a todos los consejeros de Sodena" porque "tocaba en ese momento político".

"Era algo que se iba a producir y mínimo teníamos que tener un Consejo que cumpliera la ley, con un mínimo de tres miembros, y lo coherente me pareció nombrar a los tres directores generales. Éramos cuatro personas en el Consejo de competencia acreditada, profesionales con competencia y con criterio y el Consejo tenía la documentación suficiente para tomar la decisión", ha aseverado.