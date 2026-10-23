El Ayuntamiento de Pamplona abre el lunes un punto para tramitar las tarjetas de residente del nuevo sector 11

Archivo - Zona del estaddio de El Sadar en Pamplona, donde se pone en marcha el nuevo sector 11 de estacionamiento regulado. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo 3 de noviembre se pone en marcha el nuevo sector 11 de estacionamiento regulado de Pamplona y para facilitar la tramitación de las nuevas tarjetas de residente, el Ayuntamiento abrirá el lunes 26 de octubre un punto de atención ciudadana en las taquillas del pabellón Navarra Arena. Atenderá de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas, hasta el viernes 6 de noviembre.

El nuevo sector comprende 908 plazas, 653 naranjas y 255 rojas/verdes, sujetas estas últimas a regulación las 24 horas del día, en el entorno del Grupo Arrosadía, El Sadar y la zona urbanizada de Azpilagaña Sur.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, la tarifa que se debe pagar por la tarjeta de residente será proporcional a los 50,30 euros anuales que se paga para todo el año ya que, en este caso, el sector 11 entrará en vigor a falta de dos meses para finalizar este 2026. El precio para la validez de la tarjeta de residente hasta concluir el año será de 8,38 euros.

Las plazas rojas/verdes se encuentran ubicadas en las inmediaciones de las dos instalaciones deportivas de mayor capacidad de la ciudad que, de forma habitual, acogen eventos multitudinarios. Funcionará como zona roja de lunes a domingo, en horario de 8 a 20 horas, y como zona verde, también de lunes a domingo, de 20 a 8 horas. Se establece la obligación de obtener el correspondiente tique de estacionamiento incluso en el horario verde exclusivo para residentes. Ese tique para residentes en ese horario verde será gratuito.

Este horario se aplicará con carácter general, salvo las restricciones específicas que puedan establecerse con motivo de la celebración de eventos deportivos o culturales en El Sadar y el Navarra Arena. Durante esos eventos no se podrá obtener ningún tique ya que quedará prohibido el estacionamiento en esa zona roja/verde.

Las 653 plazas naranjas funcionarán como en el resto de sectores de la ciudad. Será necesario tique de aparcamiento, o tarjeta de residente del sector 11, de lunes a viernes, de 8.30 a 14 horas y de 16 a 20 horas, y los sábados de 8.30 a 14 horas.