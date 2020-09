El Ayuntamiento de Pamplona colocará un nuevo aseo autolimpiable en el parque de Trinitarios

PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación del contrato para la instalación de un aseo autolimpiable en el Parque de Trinitarios por un importe máximo de 47.190 euros. La decisión de colocar esta dotación viene motivada por la gran afluencia de personas que últimamente acuden a esta zona, que no cuenta con aseos públicos en sus inmediaciones. El nuevo aseo dará uso durante el día y será el 27º de estas características con el que cuente la ciudad, ha informado el Consistorio.

El aseo de Trinitarios contará con un inodoro de asiento colgante, fabricado en acero inoxidable, provisto de tapa abatible en el mismo material y con limpieza, desinfección y secado automáticos tras cada utilización. El lavado se realizará desde varios puntos con agua a presión provista de desinfectante y desodorante. El lavamanos estará provisto de agua corriente de abastecimiento, con desagüe a saneamiento. Además, el aseo tendrá barras de apoyo para discapacitados, distribuidor de papel higiénico, papelera o contenedor higiénico y colgador; y contará con un secador de manos de aire caliente, dosificador de jabón y un espejo de brillo.

El sistema de entrada y permanencia en el habitáculo mantendrá las características del resto de aseos autolimpiables que ya están en funcionamiento en Pamplona. La puerta abrirá al exterior hacia la acera y cerrará a través de un acceso automático por detección de presencia mediante electroimán. En el exterior, contará con un indicador de situación de uso con tres posiciones determinadas por luces de colores que indicarán si es aseo está libre, ocupado o fuera de servicio.

En cuanto a los sistemas de seguridad, el aseo contará con un sistema limitador de estancia en el interior de la cabina y un bloqueo automático de la puerta exterior en caso de corte de suministro de agua con desbloqueo manual desde el interior. También contará con un sistema de desbloqueo de la puerta de acceso a la cabina desde el exterior mediante llave por parte de los servicios técnicos.

EL ASEO PÚBLICO AUTOLIMPIABLE NÚMERO 27 DE PAMPLONA

Pamplona cuenta actualmente con 26 aseos autolavables, que están distribuidos por los barrios de la capital. El aseo de Paseo de Sarasate da servicio las 24 horas del día y los de Plaza del Castillo y Carlos III, de 7 am a 3 am horas, debido a su ubicación y su demanda. El resto están activos desde las siete de la mañana hasta las once o la una de la madrugada dependiendo de su ubicación y su demanda.

Además de estos tres aseos, el resto están situados en Serafín Olave (junto al frontón López), vaguada de San Juan; Monasterio de la Oliva, Paseo García el de Nájera, Plaza de San Francisco, Monasterio de Marcilla (junto al parking), calle San Roque (junto al parking), Paseo Sandúa (frente al número 50), calle Tajonar, 8 (junto al Parque Tomás Caballero), calle Olite (en la manzana más próxima a la calle Aoiz), parque Ilargi Enea, Mendillorri alto, Mendillorri bajo, parque de los Enamorados, calle Carriquiri (junto al polideportivo), plaza Felisa Munarriz, plaza Manuel Turrillas, plaza Puente la Reina, aparcamiento de la zona hospitalaria, Lezkairu en plaza Alfredo Landa, y en tres puntos del paseo del Arga en el puente de la Magdalena, parque Runa y pistas deportivas San Jorge.