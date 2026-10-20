El Ayuntamiento de Pamplona condena los incidentes en las protestas contra Vito Quiles

Disturbios durante las protestas contra una convocatoria del activista Vito Quiles en Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración de condena de los actos violentos ocurridos en las protestas contra la visita del activista Vito Quiles el pasado jueves.

El texto ha sido presentado por el PSN, que ha contado con el apoyo de Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, EH Bildu y PP se han abstenido.

Por medio de la declaración, el Ayuntamiento acuerda "condenar rotundamente los actos de violencia ocurridos el 15 de octubre de 2026 en Pamplona con motivo de la visita del agitador ultra Vito Quiles, y rechazar cualquier actuación que mediante la provocación o la confrontación contribuya a deteriorar la convivencia en nuestra ciudad".

El texto también muestra el "apoyo y reconocimiento a los agentes de Policía Municipal, Policía Foral y Policía Nacional que trabajaron durante la jornada, así como a los vecinos, vecinas y comercios de la zona afectados por dichos actos violentos".

Asimismo, se rechazan "los discursos y actitudes de odio e intolerancia que menoscaban la dignidad de las personas, alimentan la polarización social y se alejan de los valores de respeto, pluralidad y convivencia que sustentan nuestra sociedad".

El Ayuntamiento también reafirma su "compromiso con la libertad de expresión, la pluralidad, el diálogo y el respeto mutuo, recordando que el ejercicio de los derechos fundamentales debe desarrollarse con responsabilidad y respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas".

En otro de los apartados de la declaración el Ayuntamiento manifiesta su "preocupación por el aumento de la crispación y la polarización social, desde el principio de que ninguna discrepancia ideológica o política justifica la violencia" y defiende que "la respuesta frente a los discursos de odio debe ser firme, pero siempre práctica, cívica y respetuosa con los derechos fundamentales".

Por último, el Consistorio reafirma su "compromiso con una Pamplona abierta, plural y acogedora, en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos y convivir en libertad, desde el respeto mutuo y sin que el odio, la intolerancia o la violencia tengan cabida".