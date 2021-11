El Ayuntamiento de Pamplona convoca pruebas selectivas para la contratación temporal del puesto de Licenciado en Derecho

PAMPLONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha publicado una convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Licenciado en Derecho, una para la formación y otra para la contratación temporal.

El plazo para presentar solicitudes finaliza el 8 de noviembre. Todos los detalles de la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 28 de octubre, pueden consultarse en la web municipal en el apartado de 'Empleo público', y también en las Oficinas de Atención Ciudadana (calle Mayor, 2).

Las personas interesadas tienen que hallarse en posesión de Licenciatura o Grado de Derecho. Además, para la lista de servicios especiales para la formación, la persona interesada tendrá la condición de empleada fija al servicio del Ayuntamiento de Pamplona y/o sus organismos autónomos, estar encuadrada en los niveles B, C o D, no haber agotado el periodo máximo de formación a que se tenga derecho; haber completado un mínimo de tres años de servicios efectivamente prestados en su puesto de trabajo y no hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa.

La solicitud de inscripción se hará mediante instancia tramitada por registro o través de cualquiera de las vías previstas en la ley, junto a la documentación prevista en la convocatoria, a la que se deberá adjuntar el justificante de habar abonado la tasa de 12,50 euros por derechos de inscripción, ha informado el Ayuntamiento de Pamplona.

El proceso selectivo constará de una prueba común a ambas convocatorias. Será de carácter teórico y consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas tipo test con varias alternativas de respuesta de las que sólo una será válida. Esta parte se valorará con un máximo de 100 puntos y superarán la prueba quienes obtengan 50 puntos. En las bases de la convocatoria se recoge un anexo con 17 temas sobre distintas leyes.

En ambas listas se contempla que las personas en posesión del EGA (conocimiento acreditado de euskera) o titulación equivalente, podrán optar a aquellas plazas en las que el euskera constituya requisito específico.