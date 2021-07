El Ayuntamiento de Pamplona vuelve a convocar el concurso literario en euskera para autoría novel en poesía y narración

PAMPLONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha vuelto a convocar el concurso literario en euskera para autoría novel en las modalidades de poesía y narración.

El certamen reparte tres galardones por modalidad de 2.500, 1.000 y 500 euros. Además, se pueden conceder hasta cuatro menciones, sin tener en cuenta la modalidad a la que hayan sido presentadas, dotadas con 250 euros.

En el caso de que el Ayuntamiento realice la publicación de los premios, serán incluidas junto con el resto de obras premiadas. El objetivo de esta iniciativa municipal es fomentar la creación literaria en euskera y que personas que nunca antes lo habían hecho, se animen a escribir, ha destacado el Consistorio pamplonés en una nota.

Los trabajos podrán comenzar a presentarse una vez se publiquen las bases en el Boletín Oficial de Navarra. Por segundo año, la presentación de trabajos podrá ser online a través de www.irunakulturada.eus o www.pamplonaescultura.es. La web se abrirá el día de publicación en el BON.

De esta manera, el certamen alcanza su XXXI edición con la novedad, como en 2020, que la modalidad de bertso-paperak ha pasado a conformar el II concurso de versos escritos de Pamplona, organizado por el Consistorio pamplonés junto a la Asociación de Bertsolaris de Navarra.

Los trabajos presentados tendrán tema libre, deberán estar escritos en euskera y ser originales e inéditos. Pueden tomar parte personas originarias de Navarra o residentes en la Comunidad foral. Cada una enviará un único trabajo por modalidad. En el caso de poesía, los trabajos deberán tener una extensión mínima de 200 versos y en narración el mínimo serán 15 páginas.

No podrán presentar obras aquellas personas que hayan publicado a nivel individual más de un libro de carácter literario. No se incluyen en esta limitación las participaciones o colaboraciones literarias realizadas en revistas, medios periodísticos o publicaciones de carácter colectivo, ni tampoco las traducciones de obras literarias. Las personas que hayan obtenido el primer premio en la misma modalidad en dos ediciones anteriores de este mismo concurso no podrán presentarse a esa modalidad.