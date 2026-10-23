El Ayuntamiento de Tudela condena por unanimidad las pintadas en contra del alcalde y en apoyo a ETA

El Ayuntamiento de Tudela denunciará la aparición de pintadas de apoyo a ETA en el mural de la calle Verjas. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha aprobado por unanimidad una declaración institucional, a propuesta de UPN, en la que el Consistorio condena la aparición de pintadas de apoyo a ETA en el mural de arte urbano de la calle Verjas, donde se han dejado mensajes como 'Gora ETA militarra', 'Al facha, serpiente y hacha' o 'Tokero eta UPN kanpora'.

Según recoge la declaración, el pasado 21 de octubre aparecieron, "en murales de arte urbano de Tudela, pintadas contra el alcalde de la ciudad de Tudela, Alejandro Toquero, en la que se hace referencia expresa a ETA y en la que se pueden leer expresiones como 'facha' o 'serpiente'".

"Este acto no es una simple gamberrada, coincide con el renacer de actos violentos de kale borroka con disturbios y quema de contendores entre otros. También, por otro lado, se ha producido la detención de dos personas por terrorismo, a los que se les han incautado planos de zulos, imágenes de ETA y de entrenamientos, teléfonos satelitales y, lo que es más grave, listas de guardias civiles y el móvil clonado de un policía nacional", añade el texto.

Estos actos, "que parecen aislados, en realidad responden a una estrategia de crear crispación, miedo y amedrentamiento por parte de la izquierda abertzale y su entorno". "Pero las fuerzas democráticas, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya las derrotamos una vez y lo volveremos a hacer", continúa la declaración.

Según señala el texto, "las amenazas, los insultos y los actos de intimidación contra representantes públicos constituyen conductas incompatibles con el respeto que debe presidir la vida democrática". "La discrepancia política, por legítima que sea, debe expresarse siempre por medios pacíficos y respetuosos, nunca mediante el acoso, la coacción o la intimidación", remarca.

Del mismo modo, "la exaltación o justificación del terrorismo de ETA supone un desprecio hacia las víctimas, sus familiares y todas aquellas personas que sufrieron durante décadas la violencia terrorista". Tudela y Navarra "merecen una convivencia basada en la libertad, la pluralidad, la memoria de las víctimas y la defensa de los derechos fundamentales".

Por todo ello, se condena "enérgicamente" las pintadas "contra el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y sus referencias a ETA, mostrando el rechazo de esta institución a cualquier forma de insulto, acoso o intimidación dirigida contra los representantes públicos por razón de su responsabilidad institucional".

En un segundo punto, se rechaza "de manera expresa las pintadas y mensajes favorables a ETA, así como cualquier manifestación que ensalce, justifique o banalice el terrorismo y el sufrimiento causado por sus víctimas".

En tercer lugar, se reivindica "el derecho de todos los representantes públicos y de todos los ciudadanos a expresar sus opiniones libremente, sin amenazas ni coacciones, dentro del marco de respeto que exige una sociedad democrática".

Por último, se reafirma "el compromiso del ayuntamiento de Tudela con la paz, con la convivencia y con la lucha contra el terrorismo de ETA".