El Ayuntamiento de Tudela denuncia la aparición de pintadas de apoyo a ETA en el mural de la calle Verjas

El Ayuntamiento de Tudela denunciará la aparición de pintadas de apoyo a ETA en el mural de la calle Verjas. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela denunciará ante la Policía Nacional la aparición de pìntadas de apoyo a ETA en el mural de arte urbano de la calle Verjas, donde se han dejado mensajes como 'Gora ETA militarra', 'Al facha, serpiente y hacha' o 'Tokero eta UPN kanpora'.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha afirmado que "pintar sobre murales de arte urbano, como acaba de ocurrir en Tudela, mensajes contra mí o del tipo 'al facha, serpiente y hacha', utilizando además los símbolos de ETA, es un delito de enaltecimiento del terrorismo que vamos a perseguir hasta donde haga falta".

Toquero ha subrayado que "no son simples actos vandálicos, por más que algunos intenten blanquear las amenazas cobardes de quienes enguarran impunemente espacios públicos, destinados a la convivencia y no a la coacción". "Acabamos de ver cómo dos miembros de Jardun, los partidarios de que ETA vuelva a las andadas, han ingresado en prisión por delitos de terrorismo, lo cual es motivo más que suficiente para no bajar la guardia. No vamos a normalizar la simbología de ETA ni a mirar hacia otro lado, por más que sus herederos políticos campen a sus anchas por las instituciones", ha afirmado.

Toquero ha anunciado que "vamos a proceder a poner denuncia ante la Policía Nacional y a pedir a todos los partidos representados en el Ayuntamiento de Tudela que condenen este tipo de delitos y cualquier tipo de colaboración política con quienes no los rechazan de lleno". "En Tudela no hay espacio para el odio ni para el matonismo. No daremos tregua a los cobardes ni a quienes les apoyan", ha destacado.