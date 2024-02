Bariáin pide "cordura y negociación" pero dice que si no hay una "solución" continuarán las 'tractoradas'

El presidente de UAGN, Félix Bariáin - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha afirmado este miércoles, después de anunciar la adhesión de la organización agraria a las 'tractoradas' convocadas por agricultores navarros, que "ahora lo que toca es calma, cordura, negociación, pero esa negociación sin solución no va a hacer que los tractores se metan en las bajeras".

"Analizando la situación y sobre todo las demandas de la afiliación nuestra, obviamente además de respetar la movilización que se crea de manera anónima a través de un grupo de WhatsApp, nos sumamos y lógicamente apoyamos porque es la demanda de nuestra afiliación", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

Preguntado por la extensión en el tiempo de la movilización, Bariáin ha señalado que "nosotros lo que no vamos a hacer es decir al agricultor que meta el tractor en casa". "Lo que vamos a hacer es sentarnos con el Gobierno, nos vamos a sentar también a nivel Madrid, a nivel Bruselas, pero esto tiene que cambiar. Ojalá lleguemos a un acuerdo y el viernes o mañana jueves tengamos que anunciar que los tractores se recogen. Me cuesta creerlo, creo que no va a ser así, pero insisto, ojalá se llegue a un acuerdo", ha manifestado.

En este sentido, ha previsto que las movilizaciones continúen a lo largo de esta semana y la que viene, como mínimo, y ha explicado que "haremos un calendario más concreto". "De momento los tractores siguen en la carretera, paralelamente a la negociación que pueda haber política", ha apuntado.

Ha añadido Bariáin que desde este miércoles hay "anagramas y banderas y simbología de UAGN" y que "paralelamente, estamos trabajando a nivel político, porque entendemos además que nuestra tabla reivindicativa contiene todos los elementos que nos demandan los diferentes actores, que no son otros que los agricultores y los ganaderos".

En cuanto a la organización de la 'tractorada', ha señalado que "yo no sé quién está detrás de todo esto, no sé si algún partido político o no, lo desconozco y me da absolutamente igual". "Pero la normativa ni la pone UAGN, ni la pone EHNE Nafarroa, ni la pone UCAN, ni a nivel nacional ASAJA, UPA y COAG. Nosotros simplemente nos quejamos. Pero que no venga nadie a ponerse medallas porque los partidos políticos han pasado todos y nadie ha hecho nada por el sector primario y por los pueblos", ha dicho.

Preguntado por el motivo de la adhesión de UAGN este miércoles y no ayer martes, cuando comenzó la 'tractorada', Bariáin ha respondido que "hemos estado durante estos días en las diferentes merindades teniendo reuniones" y "lo que nos pidieron" fue que UAGN "tenía que estar de la mano de los afiliados". "Es un grupo que surge de manera espontánea en WhatsApp, y la presión de las bases es 'os tenéis que unir porque hace falta interlocución, porque hace falta alguien que se siente en una mesa, porque hace falta unas siglas que tenga representatividad no solamente aquí, sino también en el Estado y en Bruselas', y hasta el día de hoy la representatividad la tiene UAGN, ENE y a nivel cooperativo, UCAN. Y ya está, habrá que preguntarle a la gente que estaba allí qué es lo que vio en esas movilizaciones, qué es lo que vio en esa hoja reivindicativa, y qué es lo que vio en la nuestra, para que al final nos haya pedido apoyo", ha dicho.

Según Bariáin, "esto surge desde grupos de WhatsApp manejados por no sabemos quién". "Es una reflexión que tenemos que hacer interna de por qué alguien, utilizando un grupo de WhatsApp, ha conseguido esta movilización", ha indicado, tras subrayar que "la mayoría de esa gente nos está pidiendo salir con las siglas de la UAGN". Según ha continuado, "hay mucha gente que, una vez metido en el grupo de WhatsApp, no sabía exactamente quién organizaba esto, ni lo sabe, y por eso ante esa desorganización nos ha dicho 'tiene que ser UAGN, o EHNE Nafarroa en su caso, quien lidere, porque al final alguien tiene que sentarse con las instituciones'".

Ha incidido Bariáin en la necesidad de "analizar fríamente por qué un grupo de WhatsApp ha sabido aglutinar a tanta gente, y las organizaciones no lo hemos sabido hacer".

También ha mostrado su respeto a "la gente que quiere hacer la lucha y la pelea al margen de organizaciones agrarias y al margen de partidos políticos". "Pero es cierto que mucha de esta gente nos ha pedido exactamente lo contrario. Y aquí la libertad es de cada agricultor y de cada ganadero, si quiere hacer la pelea por libre o si quiere venir con nosotros", ha apuntado.

Por otro lado, ha anunciado que el día 14 UAGN ha convocado otro tipo de acciones "porque a nivel estatal también se va a convocar por parte de las tres organizaciones", si bien desconoce si tendrán lugar en Pamplona. "Estos días he mantenido conversaciones con EHNE Nafarroa, y la idea es seguir manteniendo la unidad de acción", ha manifestado, tras añadir que "por nuestra parte no hay ningún problema y la unidad de acción está sobre la mesa, yo creo que las siglas irán juntas".

A su juicio, esta situación "se produce por el hartazgo que se tiene por parte de unas políticas que nos llevan a una situación de no rentabilidad". "Las organizaciones agrarias su objetivo es velar por la defensa de la agricultura, la ganadería y el mundo rural, pero quien realmente hace las normas no son las organizaciones agrarias, son los políticos", ha dicho, tras criticar que "toda esa normativa que nos obligan a cumplir, aprobada desde el Parlamento Europeo, nos cuesta dinero".

"La representatividad del campo hoy en día en Navarra la tienen dos organizaciones, que son UAGN y EHNE Nafarroa, y ellas son las que tienen interlocución directa con el Gobierno de Navarra, con partidos políticos, con el Gobierno central, con Congreso de los Diputados, con Europa, y son a través de ellas las que hay que canalizar", ha señalado, tras manifestar que la organización agraria está manteniendo ya reuniones con el Gobierno foral, el central y en Bruselas.

A su juicio, "a lo largo de esta semana y la semana siguiente deberíamos tener algún tipo de solución o respuesta", pero "también es verdad que cuando alguien pide algo a un gobierno, el mecanismo político no suele ser muy rápido". Las reuniones, según ha apuntado, se están manteniendo "al más alto nivel".

Preguntado por las declaraciones de la presidenta de Navarra, María Chivite, en las que rechazaba volver al sistema tributario de módulos y retirar las multas que pudieran producirse estos días, como se reclamaba desde el sector, Bariáin ha señalado que "la presidenta tiene competencias para muchísimas cuestiones". "Ahí está la negociación. Ella ha dicho esto, nosotros le hemos presentado una tabla reivindicativa y veremos a ver qué se puede hacer", ha dicho.

En cuanto al aumento de la tensión registrada este miércoles a la altura de Ribaforada, Bariáin ha esperado que "todo sea con cordura y con mesura", pero que "cuando alguien ve que por decisiones externas se le intenta usurpar su propio trabajo y su propio salario, cuando alguien ve que además su imagen está deteriorada por ciertos comentarios de ciertas personas que son referentes a nivel político, cuando alguien ve que las políticas europeas están diseñadas para poner restricciones y cuando alguien ve que su pueblo se muere, pues esa gente normalmente se levanta y protesta".

"No creo yo que la gente se vaya a reprimir", ha considerado, tras añadir que "eso es lógico y es lícito, y ante eso sólo queda una solución, que es la negociación política".