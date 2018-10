Barkos aboga por "consolidar el cambio" y destaca la necesidad del "trabajo conjunto para seguir adelante".

Publicado 07/10/2018 14:04:39 CET

La presidenta ha anunciado que el próximo 31 de octubre se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

PAMPLONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha asumido este domingo el "reto de consolidar el cambio" de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, a la vez que ha reconocido que "volveremos a necesitar ese trabajo conjunto para seguir adelante".

Barkos ha participado este domingo, junto con la concejal en el Ayuntamiento de Pamplona Itziar Gómez, en un acto en el que ambas han sido presentadas como candidatas de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno de Navarra y a la Alcaldía del Consistorio pamplonés, respectivamente.

En su intervención, Barkos ha agradecido la labor de los diferentes miembros y cargos de Geroa Bai y, en especial, a los integrantes del Gobierno de Navarra. Ha asegurado que "vamos a ganar el cambio para construir el futuro y con la convicción de que, esta vez sí, el cambio se consolida". "Tenemos un año por delante", ha continuado la presidenta que ha destacado que Geroa Bai tiene "un bagaje bien claro, el de la solidaridad, el de la convicción y el de la solvencia".

Frente a quienes "quieren ver cómo el concepto del cambio se va diluyendo" y "empezar a hacer del cambio un algo que queda viejo", Barkos ha asegurado que "el cambio tiene sentido e identidad, tiene que seguir siendo un referente y echar raíces". En este sentido, ha puesto en valor la "capacidad central de Geroa Bai para construir ese cambio pero a sabiendas de que volveremos a necesitar ese trabajo conjunto para seguir adelante".

La candidata de Geroa Bai ha destacado que el hecho de que la coalición sea el segundo grupo parlamentario en la Cámara foral "es algo más que una casualidad" y ha destacado que "ha dado sustento y esencia a una forma de gobernar". "Aceptando, sabiendo ceder a aquellas propuestas que a veces no compartíamos" pero sabiendo "imponer sentido común a las maneras y a los modos, y eso es un capital político importante", ha remarcado.

"Sabemos que hay otra manera de representar a Navarra, de llevar el nombre de esta comunidad al conjunto del mundo" y "estamos convencidos de que vamos a ganar el futuro, de que hay una oportunidad de trabajar de otra manera y hacerlo con solvencia".

REUNIÓN CON SÁNCHEZ EL 31 DE OCTUBRE

Uxue Barkos ha anunciado que el 31 de octubre se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Un encuentro, ha resaltado, en el que "vamos a hablar de las Inversiones Financieramente Sostenibles y de meter el acelerador a todo el trabajo para llevar a cabo el cumplimiento de lo que la LORAFNA impone en materia de competencias".

Precisamente, sobre la aprobación de la ley de inversiones sostenibles el pasado jueves, Uxue Barkos ha criticado que "nadie en la oposición ha tenido el coraje, la cordura y la ambición de acompañar al cuatripartito y al Gobierno de Navarra en un gesto convencido a la hora de acometer esas inversiones" por valor de 113 millones.

A este respecto, ha recordado las "acusaciones tremendas" de los grupos de la oposición cuando el Ejecutivo foral decidió pagar 60 millones en el último pago de la aportación al Estado en 2016, en vez de 153 millones, amparándose en el artículo 63.2 de la Ley del Convenio. "Hoy están haciendo lo mismo, con la misma falta de altura, dejadez y falta de seriedad", ha reprochado Barkos.

La presidenta ha acusado a la oposición de "anteponer sus intereses electorales", de estar "instalada en el no" y ha asegurado que, a lo largo de la legislatura, "no nos han propuesta más que discursos de confrontación".

"NO MALGASTAMOS NI UN SÓLO EURO" CON LA RENTA GARANTIZADA

Uxue Barkos ha criticado duramente las declaraciones el presidente de UAGN, Félix Bariáin, en las que aseguraba que el cobro de la Renta Garantizada está suponiendo "un freno brutal a la hora de encontrar trabajadores" para las campañas agrarias y advertía de las dificultades de encontrar trabajadores "por las políticas subsidiarias que está implantando este Gobierno".

Ante esto, Barkos ha resaltado que "no malgastamos ni un solo euros" y ha negado que "estemos dando dinero a quienes no quieren trabajar". La presidenta ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha asegurado que "no se va a malgastar ni un solo euro del esfuerzo de los hombres y mujeres de esta comunidad" sino que se "invierte con rigor, con seriedad y con ambición de cohesión social". "Que no os mientan porque no lo vamos a permitir", ha añadido.

Barkos ha destacado que la Renta Garantizada de Navarra "es un referente en el Estado" por "el modelo, el control y porque hay un equipo directivo que lo está haciendo con absoluto rigor". Asimismo, ha censurado a quien "cuestiona" a las personas que "viviendo y trabajando entre nosotros, tiene derecho a una ayuda; ahora resulta que es destrozar a nuestra sociedad, ahora resulta que vienen a abusar", ha rechazado.

"No vamos a permitir que la ultraderecha avance en Navarra y menos utilizando el buen nombre de los agricultores y ganaderos", ha manifestado Uxue Barkos que se ha preguntado "quién pretende utilizar a la UAGN con una finalidad electoral".

"NAVARRA ES UN REFERENTE EN LA CULTURA REAL DEL PACTO"

Barkos se ha referido también a las palabras del ex presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, en las que aseguraba que "el proyecto político de Navarra alrededor del Amejoramiento y del Fuero ha perdido fuerza y ha perdido pulso".

En este sentido, Barkos se ha preguntado "en qué panorama político" está "perdiendo pulso" Navarra. "¿En el de las tarjetas black, en el de la Gurtel, los masters?, se ha preguntado.

Frente a ello, la presidenta del Ejecutivo foral ha afirmado que Navarra "es un referente" en la reforma energética de los edificios, con su ley del cambio climático o con su proyecto de economía sostenible. Pero sobre todo, ha continuado, por "la articulación de la memoria histórica, en la recuperación en la convivencia entre diferentes y en la cultura real del pacto".

Al respecto, ha señalado que los anteriores Gobiernos "el único pacto que entendían era el de la exclusión a una parte de Navarra", frente a lo que, hoy en día, "Navarra es un referente político en esa diversidad que es una parte de nuestra esencia".

Uxue Barkos se ha ratificado en su empeño de "ser la presidenta de todas las navarras y navarros" y ha asegurado que, tres años después, "el trabajo lo demuestra".

GÓMEZ APUESTA POR "GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL CAMBIO" EN PAMPLONA

Por su parte, la concejala de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona y candidata de la coalición a la Alcaldía del Consistorio, Itziar Gómez, ha asumido el reto de "liderar el proyecto de Geroa Bai comprometido, responsable, leal y sobre todo de futuro".

Una actitud, ha afirmado, que "hemos demostrado, primero con Pamplona, con las personas que votaron con el cambio y también con el gobierno municipal desde el primer día, con concejalías o sin concejalías". "Hemos constatado que era posible y que teníamos un papel imprescindible para llevarlo adelante con responsabilidad y compromiso".

Itziar Gómez ha destacado que, desde la gestión en el Consistorio, se ha trabajado para "mejorar la calidad de vida de los pamploneses, mejorar nuestra ciudad, el espacio público, siempre desde la defensa de lo publico y desde la equidad" entre los barrios "algo que hasta ahora no se había tenido en cuenta".

"Ya no tenemos que conseguir el cambio pero tenemos que garantizar la continuidad" para "una ciudad de futuro" y para que "el cambio social no tenga vuelta atrás", ha destacado Gómez que ha añadido que este proyecto "no puede quedarse en dique seco y que hay que seguir impulsando para que sea una realidad incuestionable". Para ello, ha resaltado, "necesitamos pactos y acuerdos sí o sí y Geroa Bai es la garantía de esos acuerdos entre diferentes", ha concluido.