Barkos cree que Chivite tendrá que dotar "de la mayor estabilidad posible al Gobierno" y "tejer confianza"

Afirma que el acuerdo avanza en "la senda más ambiciosa de cambio que Navarra ha vivido en el último siglo de nuestra historia"



PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos, ha trasladado este lunes a la candidata del PSN a la presidencia del Gobierno foral, María Chivite, que "entre los retos que va a tener está el de dotar de la mayor estabilidad posible al Gobierno y en sus acuerdos con el Parlamento" y ha subrayado que "tendrá que fortalecer los acuerdos y mediar para el interés general de la sociedad en los desacuerdos".

Uxue Barkos ha señalado, durante el debate de investidura de María Chivite, que le corresponderá a Chivite, como presidenta, "la máxima responsabilidad asumiendo su presencia en las reuniones con los socios, como así acordamos en el acuerdo de 2019 y hemos tenido que exigir en el actual".

"Deberá tejer confianza donde ha quedado quebrada, porque esa será la base de un gobierno fuerte y estable", ha asegurado la portavoz de Geroa Bai, formación que ha suscrito junto con PSN y Contigo-Zurekin el acuerdo para la formación del Ejecutivo. Además, cabe recordar que la líder de Geroa Bai, expresidenta del Gobierno foral, será designada previsiblemente senadora autonómica por Navarra y dejará el Legislativo foral.

Barkos ha señalado que en el pacto de legislatura "hay un extenso y ambicioso programa de acuerdos para seguir avanzando en el bienestar de la ciudadanía navarra". "Yo no diré que este es el acuerdo más ambicioso de los que hemos alcanzado la mayoría progresista de esta Cámara desde 2015, porque no lo creo, pero sí afirmo que sigue en la senda más ambiciosa de cambio, democratización y equidad que Navarra ha vivido en el último siglo de nuestra historia", ha asegurado.

La portavoz parlamentaria ha señalado que, "para Geroa Bai, este acuerdo de Gobierno continúa la senda que iniciamos en el año 2015 de recuperar para Navarra la dignidad de ser sujeto político, un proyecto que algunas ya habíamos reivindicado, desarrollado y expresado anteriormente en Nafarroa Bai".

Uxue Barkos ha defendido que "el cambio continúa y es un cambio tan profundo como el empeño de Geroa Bai de que las instituciones navarras las elijamos la ciudadanía navarra y en Navarra". "Ese es una vez más el objetivo central de Geroa Bai para esta próxima legislatura y para el que aquí, y donde nos corresponda, seguiremos trabajando", ha indicado.

La portavoz de Geroa Bai ha hecho un recorrido por las negociaciones para la formación de Gobierno, reconociendo que "se han puesto de manifiesto momentos y diferencias críticas que alejaban el horizonte del acuerdo".

"En Geroa Bai nunca hubiéramos dado un sí sin condiciones. Por el contrario, y gracias a un trabajo de tesón, dignidad y exigencia, hoy este acuerdo es global y, en opinión de Geroa Bai, vuelve al punto de partida, al punto del sentido común que propusimos en el inicio mismo de las negociaciones", ha valorado.

Barkos ha señalado que "los ajenos y los contrarios al acuerdo pondrán el foco en los desacuerdos que hemos expresado PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin en el documento -del acuerdo programático-, por el contrario, defiendo que este capítulo es todo un ejercicio de transparencia que refuerza la vocación de estabilidad para la investidura de María Chivite y el Gobierno de esta XI legislatura, y porque donde las diferencias son importantes, los acuerdos también y son más, y el primero de los acuerdos sin duda tiene que ver con seguir ahondando en el cambio profundo que iniciamos en 2015".

La portavoz de Geroa Bai ha asegurado que "llegar hasta el acuerdo ha sido trabajoso en esta ocasión, pero vale más solventar con todo el empeño y hasta a cara de perro los escollos surgidos, vale más enfrentarse sin miedo al trabajo que aplazar los desencuentros por correr en el último momento, vale más expresar las diferencias en un buen acuerdo que ocultarlas en uno malo".

No obstante, Barkos ha señalado que "los tempos en los que llegamos hoy a este debate de investidura no han estado condicionados solo por las negociaciones, como sabemos bien".

En este sentido, ha mencionado que "la variable de las elecciones generales, el interés en algunos casos en que el acuerdo navarro no interfiriera en la campaña general; los resultados finales y el último recuento del voto CERA, la importancia de un voto en el Congreso de los Diputados y su trascendencia para un acuerdo en Navarra; y la sombra de la duda de volver a la Navarra 'objeto' de los intereses políticos de otros, que no voy a afirmar hoy aquí que haya planeado sobre las negociaciones para el Gobierno foral, ya se han encargado otros de hacerlo a lo largo de las mismas". Barkos ha advertido de que esos "otros" seguirán "haciéndolo si los socialistas no son capaces de llevar este mismo acuerdo a los ayuntamientos navarros, si no son capaces de reivindicar Navarra como sujeto político libre de otros intereses que no pueden ni deben doblegar a esta Cámara y por lo tanto a nuestra sociedad, si no son capaces de terminar con el yugo del manido, rancio y demostradamente antidemocrático artificio franquista del 'Navarra cuestión de estado".

Barkos ha defendido que "una Navarra sujeto político es también la mejor vacuna a corto, a medio y a largo frente al avance totalitario que estamos viviendo en toda Europa, y ejemplos como el de esta Cámara frente a la involución que se está produciendo en otros parlamentos y gobiernos autonómicos lo ponen de manifiesto".

La portavoz de Geroa Bai ha defendido "una Navarra sujeto político que solo puede fortalecerse en el reconocimiento convencido de su pluralidad y consecuentemente en la apuesta por la convivencia, también institucional, sin exclusiones". "Esto se lo hemos dicho en privado y en público al Partido Socialista a lo largo de las negociaciones, si la presencia de Geroa Bai, si sus exigencias para entrar en el Gobierno eran un obstáculo, no hubiéramos tenido problema alguno en facilitar desde fuera otro gobierno, con otros actores, pero en nuestra oferta sí había condiciones. Para Geroa Bai sí había líneas rojas y la primera de ellas era llevar al Gobierno la pluralidad que las navarras y navarros han traído a este Parlamento", ha asegurado.

DISCREPANCIAS SOBRE EUSKERA

Durante su intervención, Barkos se ha detenido en los desacuerdos que existen entre los socios de Gobierno en materia de euskera, ámbito en el que ha señalado que para Geroa Bai "todo lo que no sea avanzar es retroceder".

"Por eso teníamos que hacer más ambicioso y exigente este acuerdo de 2023 con respecto al de 2019. Un acuerdo más ambicioso porque explicita esos puntos de discrepancia con el PSN que entonces no se plantearon y que a lo largo de la legislatura han surgido", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai ha defendido que la nueva legislatura debe "afianzar la apuesta del Ejecutivo por políticas públicas que permitan avanzar en el impulso y normalización del euskera en nuestra sociedad, así como en su consideración como elemento de convivencia y unión entre toda la ciudadanía navarra". "Esta legislatura debe ser un punto de inflexión en esa división que penaliza al euskera y castiga a la Navarra euskaldun", ha asegurado.