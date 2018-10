Barkos dice que no comparte de "ninguna manera" la charla en torno al etarra Mikel Castillo en el Palacio Rozalejo

Publicado 13/09/2018 10:35:02 CET

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha señalado, sobre la charla que se celebró esta semana en el Palacio Marqués de Rozalejo en torno al etarra Mikel Castillo, que se ha producido en un edificio "ocupado" y se trata de un acto que "de ninguna manera puedo compartir".

En declaraciones a los medios de comunicación, Barkos ha indicado que "el fenómeno okupa es algo que se produce y se reproduce en multitud de ciudades y es una cuestión que hay que analizar y sobre todo superar".

Ha manifestado que el Ejecutivo "de ninguna manera está de acuerdo con esa ocupación". "El Gobierno siempre ha dicho que va a seguir trabajando por recuperar un edificio que es un espacio público y por lo tanto en esa línea vamos a seguir trabajando", ha expuesto.

Barkos ha indicado, sobre el homenaje al etarra Mikel Castillo, que "hasta donde yo sé en el Palacio Marqués de Rozalejo no existe esa circunstancia; sí es cierto que hay un acto en recuerdo de esta persona que se viene produciendo todos y cada uno de los años desde que se produjeron los desgraciados sucesos".

Preguntada en concreto por la charla en torno a Castillo celebrada esta semana dentro del edificio, la presidenta ha afirmado que es un acto que "de ninguna manera puedo compartir". "El Gobierno va a trabajar en lo que le corresponde en el cumplimiento de la ley respecto a cualquier acto de apología de terrorismo, cuando se produce en esos términos, y nunca a priori como dicta la doctrina del Tribunal Supremo", ha agregado.

Sobre la ocupación del inmueble, la jefa del Ejecutivo ha señalado que el Gobierno "sigue trabajando, porque nunca ha dejado de hacerlo, en la recuperación del edificio de una manera que sea efectiva, es fundamental".

Barkos ha indicado, preguntada por si el Ejecutivo se ha puesto en contacto con los ocupas, que "no le corresponde al Gobierno; son ámbitos de competencia municipal y debiera expresarlo el Ayuntamiento de Pamplona". "No le corresponde al Gobierno estar en contacto o llegar a negociaciones, hay un contacto por vía judicial, por vía notarial... y ha habido intentos del Gobierno por que fuera por la vía del diálogo y no renunciamos a ellos", ha señalado.