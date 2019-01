El Gobierno de Navarra no tiene previsto derogar las resoluciones sobre Skolae

Actualizado 24/01/2019 13:02:16 CET

PAMPLONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que no está previsto derogar ninguna de las cuatro resoluciones referentes al programa Skolae, una decisión que, según ha dicho, no es "incoherente" con sus declaraciones sobre que el programa no es obligatorio en los centros concertados.

En respuesta a una pregunta del PPN en el pleno de la Cámara foral, Barkos ha afirmado, sobre las resoluciones, que "la educación en igualdad y la coeducación" es lo que es "obligatorio" y que "en el caso de la red pública tendrá aquel programa que señale la consejera de Educación", en este caso, el programa Skolae.

Sobre la concertada, ha destacado que "también algunos centros han optado por Skolae y están satisfechos, según dicen". Y ha señalado, además, que "tenemos claro que aquellos centros que han sido los pilotos en la legislatura pasada han manifestado su satisfacción". "De ninguna manera ha faltado nadie a su palabra y puede consultarlo con las patronales de algunos concertados", ha declarado.

Según ha expuesto Barkos, si lo que el PPN quiere con "esta emboscada parlamentaria y declaraciones altisonantes" es que el Ejecutivo "reniegue" de Skolae para "aplicarlo en aquellos centros que lo decidan y la red pública, se equivoca".

"Si pretende que este Gobierno baje el pistón en el grado de cumplimiento que se realiza de la legislación básica en esta materia de coeducación, se equivoca. Y si cree que este Gobierno va a dar por buenas sus aportaciones en una materia que ya hemos visto que son capaces de cambiarla por un plato de lentejas en Andalucía, no sólo se equivoca, sino que nos va a tener enfrente", le ha dicho Barkos a la presidenta del PPN y portavoz parlamentaria, Ana Beltrán.

Por su parte, Beltrán ha acusado a la jefa del Ejecutivo foral de "incoherencia" por no derogar las resoluciones y ha remarcado que tres resoluciones "hablan de la obligatoriedad del mismo y que los profesores deberán formarse en el itinerario de Skolae". Por eso, ha pedido a Barkos que "cumpla con su palabra".

También ha criticado que la consejera de Educación, María Solana, "contrató a un grupo de amiguetes para hacer este programa" y ha censurado que "nos hayan acusado de hacer una caza de brujas cuando hemos tenido conocimiento de quienes eran".

En opinión de Beltrán, "quienes han emprendido esta caza de brujas" ha sido el Gobierno y Geroa Bai "encargando un informe jurídico con el único fin de impedir que demos a conocer a los padres quienes son los autores de este programa", algo que "tienen derecho a saber". "El PPN ha emprendido una gran cruzada y no vamos a para hasta que retire las resoluciones y deje de ser obligatorio", ha expuesto.

En su turno de réplica, Barkos le ha contestado que le preocupa "poco" que la parlamentaria del PPN le acuse de "incoherencia", ya que, según ha indicado, la "percepción de la coherencia" de Beltrán "a la vista de sus actuaciones se parece lo que un huevo a una castaña".

Además, ha apoyado la solicitud de un informe jurídico por parte de Geroa Bai para conocer las obligaciones de los parlamentarios respecto a datos personales protegidos y ha opinado que Beltrán "se ha confundido al no entender sus obligaciones como parlamentaria receptora de una información muy concreta". "En cualquier caso, lo dirimirán los servicios jurídicos de la Cámara", ha zanjado.