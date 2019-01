Beltrán (PPN) llama a "anteponer los intereses de Navarra a los de los partidos" para "echar al nacionalismo"

Publicado 05/01/2019 13:25:39 CET

PAMPLONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha asegurado que las próximas elecciones autonómicas y locales de mayo "son vitales" porque "nos jugamos mucho". Por ello, ha llamado a "tener altura de miras, anteponer los intereses de Navarra a los de los partidos".

"Debemos ser generosos, solidarios, conscientes de las verdaderas necesidades de Navarra, que no son otras que echar al nacionalismo vasco del Gobierno", ha destacado Beltrán que ha asegurado que "juntos somos más, y ante situaciones excepcionales hacen falta medidas excepcionales, y prestar atención a lo que nos piden a diario los navarros; lo contrario sería faltar a nuestra responsabilidad".

La dirigente de los 'populares' navarros se ha pronunciado de esta manera en un comunicado en el que ha hecho balance de la gestión del Gobierno de Navarra en el último año y en el que ha destacado que "a los nacionalismos se les hace frente desde Navarra, desde España y desde Europa".

"No podemos tener cuatro años más de nacionalismo vasco, no debemos consentir que gobierne Bildu-Batasuna hasta 2023, porque entonces Navarra desaparecerá", ha remarcado Beltrán que ha manifestado que "los navarros están pidiendo un liderazgo fuerte, que sea capaz de dejar del lado los intereses partidistas y personales por el bien de Navarra" y "con capacidad de hacer frente a la amenaza nacionalista". "No se trata sólo de cambiar el color político de un gobierno, sino de impedir que Navarra desaparezca, y para eso hace falta espíritu generoso, leal a Navarra, y ausencia de complejos", ha insistido.

Ana Beltrán ha puesto como ejemplo de las "graves ofensas y amenazas para Navarra" el Estatuto de Autonomía del País Vasco "en cuyo preámbulo se deja bien claro que tanto el PNV como Bildu, y por supuesto Geroa Bai, quieren que Navarra forme parte de esa quimérica Euskal Herria que pregonan". También ha criticado la reunión de Uxue Barkos con Pedro Sánchez "en la que pactaron echar a la Guardia Civil de Navarra, empezando por la de Tráfico y, no nos cabe la menor duda, continuar después con el resto de competencias"; además de la exhibición de una bandera de Navarra durante la reunión de Arnaldo Otegi con Quim Torra "ante el silencio y complicidad" de Barkos.

Ante esto, Ana Beltrán ha aseverado que "para defender a nuestra comunidad, el partido verdaderamente útil es el Partido Popular, pues tenemos representación y proyecto de futuro para Navarra, para España y para Europa". Asimismo, ha resaltado que el PPN "defiende antes que nada a las víctimas del terrorismo de ETA" y ha afirmado que Barkos "ha consentido infinidad de infamias, ofensas y humillaciones" hacia las víctimas, entre las que ha enumerado "la colocación de una celda en el Paseo Sarasate" por Sare "con el consentimiento también de la delegación del Gobierno del PSOE".

"POLÍTICA DE TIERRA QUEMADA" PARA "DEJAR NAVARRA EMPOBRECIDA"

La presidenta del PPN ha criticado que entre las prioridades de Uxue Barkos "no está el desarrollo económico de Navarra" y ha afirmado que la presidenta "está desarrollando una política de tierra quemada para dejar a Navarra empobrecida y conseguir que la anexión con el País Vasco caiga por su propio peso".

Asimismo, ha asegurado que "somos la comunidad española con los impuestos más altos en IRPF o Sociedades, somos la única en la que se gravan los bienes afectos a la actividad empresarial en Patrimonio, no somos una comunidad atractiva y competitiva fiscalmente, y lo estamos pagando".

A esto ha sumado la "traición" a las madres navarras "al negarles la devolución de las retenciones de las prestaciones por maternidad en el IRPF, una devolución que sí van a recibir el resto de madres españolas". "Es un auténtico menosprecio a la maternidad y a la paternidad, que se ve agravado por el hecho de que estas prestaciones tampoco van a estar exentas a partir de este año, algo que sí sucede tanto en las comunidades españolas del régimen común como en las haciendas vascas", ha remarcado.

Y el colmo ha sido la traición de Uxue Barkos a las madres navarras, al negarles la devolución de las retenciones de las prestaciones por maternidad en el IRPF, una devolución que sí van a recibir el resto de madres españolas", sostiene. "Es un auténtico menosprecio a la maternidad y a la paternidad, que se ve agravado por el hecho de que estas prestaciones tampoco van a estar exentas a partir de este año, algo que sí sucede tanto en las comunidades españolas del régimen común como en las haciendas vascas".

"Una política que se ve acrecentada por la falta de apuestas por las grandes infraestructuras, por paralizar el Tren de Alta Velocidad y el Canal de Navarra, o incluso por dejar al Departamento de Desarrollo Económico bajo mínimos", ha indicado.

"AUSENCIA DE LIBERTAD PARA LOS QUE NO PENSAMOS COMO ELLOS"

Por otro lado, Ana Beltrán ha afirmado que "existe una ausencia de libertad en Navarra, al menos para los que no pensamos como ellos", poniendo como ejemplo "la imposibilidad que ha tenido el Partido Popular de ofrecer ruedas de prensa o efectuar actos en la calle" o "lo sucedido en la plaza del Ayuntamiento durante la visita de nuestro presidente, Pablo Casado". "Es una clara muestra de totalitarismo, de que vivimos en una dictadura intolerante, en la que los que pensamos distinto a los matones y a los que amedrentan no tenemos libertad ni derecho a expresar libremente lo que queremos", ha afirmado.

En este sentido, se ha referido al programa Skolae que "conculca el derecho fundamental de los padres" y que "pretende imponer la ideología de género, el pensamiento único, el adoctrinamiento, la sexualidad en las aulas a edades increíblemente tempranas y de manera que muchos padres no compartimos. "Un programa aberrante que no sólo no debería ser obligatorio, sino que debería eliminarse por completo", ha reclamado.

También ha censurado la "falta de libertad lingüística" y ha criticado "la imposición" del euskera "en los carteles, en las señales de tráfico", "en los anuncios y comunicaciones del Gobierno de Navarra" y "para las empresas privadas que quieran contratar con la Administración", con el objetivo, ha dicho, de "hacer realidad su sueño de que Navarra es vascoparlante, algo que sólo existe en su fértil imaginación".

DEROGACIÓN DEL DECRETO DEL EUSKERA Y RECUPERAR LA LEY DE SÍMBOLOS

Ante esto, Ana Beltrán ha propuesto "una revolución fiscal que pase por una masiva bajada de impuestos, y por la supresión de muchos otros, como el IAE, el de Patrimonio, o el de Sucesiones y Donaciones".

También ha abogado por la derogación del Decreto del Uso del Euskera en la Administración, "una auténtica aberración que ha permitido la imposición de este idioma en toda Navarra sin siquiera pasar por el Parlamento para votarse", y por la eliminación del programa Skolae.

Igualmente ha asegurado que "volveremos a implantar la Ley de Símbolos en nuestra comunidad, derogada por el cuatripartito con el fin de colocar la ikurriña, menospreciando la realidad de Navarra".

Finalmente, ha destacado que en el PPN "no nos da lo mismo pactar con unos que con otros" y ha subrayado que "no se trata de pactar por conseguir un sillón, sino por conseguir lo mejor para los navarros". En este sentido, ha defendido "una Navarra próspera, dinámica, plural, solidaria, y, sobre todo, una Navarra libre, sin ataduras nacionalistas".