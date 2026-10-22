Biziki será el nombre del servicio de bicis eléctricas y en diciembre se presentará la propuesta de ubicación de bases

Imagen de una de las bicicletas - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) han trasladado a los ayuntamientos y grupos políticos que integran el grupo técnico de movilidad el nombre y diseño del servicio de bicicleta eléctrica, adjudicado a la empresa Nextbike.

El servicio pasará a llamarse Biziki, "un nombre que une las palabras bici y bizi (vida en euskera), y que alude también a una expresión típica en euskera, que significa 'intensamente'". La marca y diseño de la bicicleta han sido realizados para el Ayuntamiento de Pamplona por la agencia de comunicación navarra Funtsak.

La definición de la marca era necesaria para iniciar el proceso de fabricación del primer lote de 500 bicicletas, que previsiblemente entrarán en funcionamiento en abril de 2027.

En el transcurso de la reunión, la quinta desde que este grupo de trabajo iniciase su actividad en mayo, el ayuntamiento y la MCP también han compartido un documento de trabajo para definir la ubicación de las bases de recarga en el resto de localidades interesadas en implantar este servicio.

Se espera que la propuesta definitiva de ubicaciones se presente a principios del mes de diciembre.