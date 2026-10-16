La Casa de la Juventud oferta 1.300 bonos gratuitos con descuentos para ir al cine, al teatro o adquirir libros

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PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona abre el próximo miércoles por la tarde el plazo para solicitar la segunda remesa del Bono Cultural Pamplona Joven 2026. Se han preparado 1.300 bonos de descuento, dirigidos a jóvenes empadronados en Pamplona, de entre 14 y 30 años. A partir del martes 27 de octubre, si quedan bonos disponibles, se abren a cualquier persona joven. El plazo de adquisición y canje está abierto hasta el 31 de diciembre, salvo para el cine, que termina el 15 de diciembre, o hasta el fin de existencias.

Los bonos se adquieren, gratuitamente, en la Casa de la Juventud, ubicada en la calle Sangüesa, 30, de forma presencial. Es necesario presentar el DNI. El horario es, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas; los sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas; y los domingos, de 10 a 14 horas. El plazo se abre el miércoles 21 de octubre a partir de las 16 horas.

Los vales permiten descuentos en cuatro áreas. Hay 500 bonos con 4 euros de descuento para acudir a películas en los cines Golem Baiona y Golem Yamaguchi. Se puede acudir también a las funciones del Teatro Gayarre, con los 60 bonos disponibles con 10 euros de descuento. Asimismo, hay 40 bonos, con un descuento de 6 euros, para las funciones de la Escuela Navarra de Teatro. Por último, se ofrecen 700 bonos con un descuento de 7 euros en las librerías Arcos, Chundarata, Elkar Comedias, Elkar Leyre, Karrikiri, Katakrak, Kokea, Muga, Nerea, Troa y Txalaparta; este descuento no es válido para material escolar ni libros de texto.

El máximo por persona es de tres bonos, de la misma o distinta categoría. Los descuentos no son acumulables entre sí ni con otras ofertas o promociones, excepto con la pertenencia al Programa Gayarre jóvenes. En caso de que el bono de descuento sea de un valor superior al coste del evento o producto, en ningún caso se devolverá la diferencia a la persona que ha adquirido el bono. El saldo restante no quedará como saldo para futuros canjes en otros productos o eventos, según ha informado el Ayuntamiento.