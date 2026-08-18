El catedrático Josetxo Beriain recorre en un libro el concepto del tiempo desde la Antigüedad hasta la actualidad

Archivo - El catedrático de la UPNA Josetxo Beriain recorre en un libro el concepto del tiempo desde la Antigüedad hasta la actualidad. - UPNA - Archivo

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El catedrático del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investigador del instituto I-COMMUNITAS Josetxo Beriain Razquin es autor de 'Tiempo de tiempos', editado por Catarata, un libro que realiza un recorrido temporal desde la Antigüedad para proponer una concepción plural y crítica de la temporalidad, mostrando cómo el tiempo es una construcción social vinculada a formas de control y poder y de aceleración y riesgo.

En su libro, el autor trata de responder a la pregunta '¿Qué es el tiempo?'. Según explica, autores como San Agustín o Henri Bergson abordaron esta cuestión a partir de la asimetría entre la vivencia humana del tiempo y la comprensión que se pueda tener de él. "Este libro parte de esa tensión para proponer una concepción plural y crítica de la temporalidad. Frente a la idea lineal del tiempo de la modernidad -de la física de Newton hasta el imaginario secularizado del progreso-, este trabajo indaga en la heterarquía y pluralidad de tiempos", apunta.

"La materia, el sujeto y la sociedad articulan duraciones inconmensurables que, sin embargo, están entrelazadas. En este exhaustivo recorrido genealógico de las teorías temporales desde la Antigüedad hasta el mundo moderno y actual, se muestra cómo el tiempo es una construcción social vinculada a formas de control y poder, aceleración y riesgo. En el horizonte del Antropoceno y de la crisis de las promesas progresistas, pensar los tiempos múltiples no es un ejercicio de erudición, sino una exigencia crítica que busca neutralizar dicotomías reduccionistas y abrir futuros no apocalípticos desde una comprensión situada, relacional y política de nuestra condición temporal", concluye.

El autor pasa revista a la relevancia del tiempo en ámbitos como la materia, la subjetividad y la sociedad. Asimismo, da cuenta de los diferentes símbolos del tiempo que han definido la sensibilidad de épocas del pasado y del presente. La reflexión, cargada de resonancias filosóficas, literarias e históricas, muestra una actualidad vertiginosa en la que las cosas envejecen rápidamente y en la que la época actual obliga a deconstruir tiempos destructivos y apocalípticos para imaginar otros más dados a la conversación y al debate público.