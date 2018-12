El catedrático de la UPNA Antonio López, premiado por la mayor organización internacional en el campo de la ingeniería

Publicado 23/12/2018 18:09:35 CET

PAMPLONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés) ha premiado recientemente al profesor de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Antonio López Martín, presidente desde 2017 de la Sociedad de Circuitos y Sistemas de IEEE en España.

La entrega del premio tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Madrid, durante el acto principal de la celebración del 50 aniversario del IEEE en España. El galardón reconoce la labor del profesor López al frente de dicha sociedad, distinguiéndola como la más destacada de entre las 26 sociedades de IEEE que existen en España, ha resaltado en una nota la UPNA.

El IEEE es la mayor organización profesional técnica del mundo y agrupa a más de 420.000 ingenieros, científicos, tecnólogos y profesionales en más de 160 países. Es la principal organización en el desarrollo de estándares para la industria, con más de 1.300 estándares activos (y 600 más en desarrollo), entre los que destacan los estándares IEEE 802 que incluyen las redes Ethernet y Wi-Fi. Es también la principal fuente de información técnica en ingeniería, siendo responsable de las publicaciones y congresos más relevantes en este campo.

PERFIL DEL PREMIADO

Antonio López Martín (Pamplona, 1972) es Ingeniero de Telecomunicación (1995) y doctor (1999) por la UPNA, con premio extraordinario de doctorado. Es catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones en esta universidad desde 2011, así como profesor adjunto honorífico en la New Mexico State University (NMSU, EEUU) desde 2001. Ha sido subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (2008-2014) y del Instituto de Smart Cities de la UPNA (2015-2017), al que sigue perteneciendo en la actualidad. Es responsable del grupo de investigación de Comunicaciones, Señal y Microondas desde 2012.

Antonio López ha sido investigador del Centro Astronómico Nacional (1995), del Institute for Signal and Information Processing del ETH de Zurich (1997) y de VLSI Lab and NASA Center for Autonomous Control Engineering de la NMSU (con un total de diez estancias entre 1996 y 2012). Ha sido premio Talgo a la innovación tecnológica (2012), Ingeniero del Año en Navarra (2008), premio de investigación Caja Navarra (2007) y premio Joven de Ciencia y Tecnología de la Universidad Complutense de Madrid (2007), entre otros reconocimientos.

Es editor asociado en siete revistas internacionales y miembro del comité técnico de 43 congresos internacionales. Es coautor de más de 400 publicaciones en libros, revistas y congresos internacionales, así como de seis patentes internacionales. Ha participado en 55 proyectos de investigación para organismos públicos y empresas, liderando 20. Sus intereses de investigación incluyen el diseño de circuitos integrados y las comunicaciones inalámbricas.