CEN propone un Pacto Navarro por la salud y la asistencia al trabajo

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial Navarra (CEN) ha celebrado la tercera sesión del Foro de Absentismo Laboral en Navarra, centrada en "avanzar desde el diagnóstico hacia una estrategia coordinada que permita prevenir, gestionar y reducir el absentismo laboral", y en la que ha planteado un Pacto Navarro por la salud y la asistencia al trabajo.

El encuentro ha abordado el marco jurídico de la incapacidad temporal, el "margen real" de actuación de las empresas y las medidas que "requieren una mayor coordinación" entre administración, sistema sanitario, mutuas, empresas y agentes sociales.

El presidente de CEN, Manuel Piquer, ha abierto la jornada defendiendo "la necesidad de afrontar el problema desde una perspectiva global". "El absentismo no tiene una única causa ni una solución sencilla. Necesitamos prevención, herramientas para las empresas y una mayor coordinación entre todos los agentes implicados", ha indicado.

Los últimos datos "reflejan un cambio relevante en el problema". En el primer semestre de 2026, "la incidencia de las bajas por contingencias comunes descendió un 6,4%, hasta los 270,49 procesos por cada 1.000 personas trabajadoras". Sin embargo, "la duración media aumentó un 21,2%, hasta los 34,81 días".

Cada persona trabajadora "perdió una media de 9,04 jornadas, un 4,4% más que un año antes". El "impacto" se concentra especialmente en las bajas prolongadas. Los procesos finalizados de más de doce meses "representan solo el 2,45% del total, pero acumulan el 42,54% de las jornadas de ausencia". Además, "cerca del 16% de las bajas activas supera ya el año de duración". La duración, por tanto, se sitúa como "uno de los grandes retos del absentismo en Navarra".

Los datos analizados por CEN correspondientes a 2025 "apuntaban en la misma dirección: el 77,8% de los procesos tenía una duración igual o inferior a 16 días y concentraba únicamente el 9,2% de los días de baja". Por el contrario, "un reducido porcentaje de procesos prolongados acumulaba una parte muy significativa de las jornadas perdidas".

SALUD MENTAL Y TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS

El Foro ha puesto también el foco en "las patologías que explican buena parte de las jornadas perdidas". Los trastornos musculoesqueléticos y las patologías relacionadas con la salud mental concentran actualmente el 64% de las jornadas perdidas por incapacidad temporal.

Además, "las patologías vinculadas a la salud mental han aumentado un 18,6% interanual y se sitúan un 78,7% por encima de los niveles anteriores a la pandemia". Estos datos, según CEN, "refuerzan la necesidad de actuar sobre la prevención, la detección temprana y la reincorporación al trabajo, además de mejorar la gestión de los procesos prolongados".

La directora del Área de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos, ha abordado durante la jornada el marco jurídico de la incapacidad temporal, las responsabilidades empresariales y las posibilidades de mejora.

"Las empresas pueden prevenir, mejorar sus entornos laborales y gestionar mejor la reincorporación, pero no disponen de todas las herramientas que intervienen en una incapacidad temporal. Hace falta coordinación y un marco que permita actuar con eficacia y garantías", ha apuntado.

Este análisis ha continuado en una mesa redonda con representantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Mutua Navarra, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y el Gobierno de Navarra.

Los datos "confirman, además, que una gestión específica puede tener resultados". Las empresas que disponen de programas para reducir el absentismo "registraron un descenso del 9,6% en la incidencia de las bajas, frente al 6,3% del conjunto de organizaciones analizadas por Mutua Navarra".

Según Javier Andueza, responsable de Gestión de Relaciones con Mutualistas, Absentismo y Relaciones Institucionales de Mutua Navarra, "gestionar adecuadamente el absentismo exige conocer qué factores están detrás de las ausencias y actuar sobre ellos mediante intervenciones específicas y sostenidas en el tiempo".

DEL DIAGNÓSTICO A UNA ESTRATEGIA NAVARRA

La tercera sesión "supone un paso más en el trabajo iniciado por CEN en 2025". Los dos primeros encuentros del Foro reunieron a 167 asistentes y abordaron cuestiones como la evolución del absentismo, la duración de las bajas, la salud mental, la prevención, la gestión empresarial, la negociación colectiva y la reincorporación.

La conclusión de este proceso "es clara: el absentismo no puede abordarse con medidas aisladas". CEN, a través del Pacto Navarro, plantea "avanzar sobre cinco ámbitos: mejorar la gestión de la incapacidad temporal; reforzar la prevención y la reincorporación; facilitar herramientas a las empresas; disponer de mejor información; y establecer una coordinación estable entre los agentes implicados".

El secretario general de CEN, Carlos Fernández Valdivielso, ha clausurado el encuentro destacando "la necesidad de convertir el conocimiento acumulado en actuaciones concretas". "Tenemos diagnóstico y datos. El siguiente paso es actuar. Navarra necesita una estrategia compartida, con prioridades claras, responsabilidades y medidas que puedan evaluarse", ha dicho.

CEN plantea "prevenir mejor, intervenir antes, facilitar una reincorporación adecuada y reforzar la coordinación" y apuesta por "continuar trabajando para reducir el impacto del absentismo sobre las personas, las empresas y el conjunto del sistema".