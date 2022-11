El Centro Huarte acoge el 10 y 11 de noviembre las segundas jornadas de videojuegos y creación digital de Navarra

PAMPLONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las II Jornadas sobre Videojuegos y Creación Digital en Navarra vuelven al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte los días 10 y 11 de noviembre. En su segunda edición se quiere profundizar en el sector de la mano de personas expertas en diferentes aspectos de la creación digital, además de mostrar a las personas y empresas que están desarrollando videojuegos en Navarra.

La iniciativa, organizada por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana en colaboración con el Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA) y NICDO, está dirigida a profesionales del sector, estudiantes y artistas con interés en el ámbito del videojuego narrativo y la creación digital.

El director general de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía; la jefa de la sección de Proyectos Audiovisuales y Digitales, Ana Herrera y el miembro de la junta directiva de CLAVNA Clúster Audiovisual de Navarra, Carlos Fernández de Vigo, han presentado este miércoles el programa en el propio Centro Huarte, cuya asistencia es gratuita mediante inscripción previa.

Además, las ponencias se retransmitirán en directo en streaming en el canal de YouTube del Departamento de Cultura de Gobierno de Navarra.

Durante el acto, Apezteguía ha recordado que el objetivo de las jornadas es "analizar la situación del sector en la Comunidad foral y propiciar el encuentro de sus profesionales y personas creadoras" y ha destacado la importancia de "un sector que cobra cada vez más fuerza en los diferentes ámbitos digitales, no solo en la industria final del videojuego".

De esta forma, ha añadido que las jornadas "forman parte del apoyo a la creación y consolidación de estudios y desarrolladores en el ámbito del videojuego de Navarra, siguiendo el camino iniciado en el cine y la animación".

Por su parte, Herrera ha señalado que la programación combina "ponencias de primer nivel, que enfocan el ámbito de videojuegos desde diferentes puntos de vista" con "presentaciones de los distintos proyectos que se están desarrollando en Navarra".

El programa se ha elaborado en colaboración con las empresas que conforman la mesa de animación y videojuegos del CLAVNA.

LAS ACTIVIDADES

El jueves 10 de noviembre, Fernando Prieto (fundador de XP Business Consulting y experto en financiación y recaudación de fondos para proyectos digitales) dará comienzo a la jornada con su ponencia 'Para conseguir desarrollar tu proyecto de Videojuegos, pon un financiero en tu equipo'. A continuación, Josep Martínez, productor jefe de Nexxyo Labs y nominado a un premio BAFTA Ones To Watch, con su ponencia, 'Pero, ¿qué hace un productor de videojuegos?'.

Tras una breve pausa de café y visita guiada por las instalaciones del centro de Arte Contemporáneo de Huarte, comenzarán las presentaciones de los proyectos desarrollados en Navarra 'Outer Ring' y 'One Last Breath', de Nexxyo Labs; 'El robo del Cáliz' y 'Entrenamiento', de Ouiplay y el avance en exclusiva de dos nuevos videojuegos, por parte de Nexxyo Labs.

La jornada del viernes 11 de noviembre comenzará con la ponencia del creativo Jordi Grangel (co-creador de Estudio Grangel, especializado en desarrollo visual para largometrajes de animación), 'La creatividad del cine de animación aplicada al sector del videojuego: proyecto Nimloth'. Le seguirá Eva Gaspar, CEO de la Abylight, con 'El salto a formar una empresa de videojuegos: el rol del CEO' y Carlos Gonzalez Tardón, doctor en Psicología, Ocio y Desarrollo Humano, con 'Serious Games y Gamificación como Oportunidad dentro de los Videojuegos'.

Los proyectos navarros que se presentarán el viernes son 'The Silent Swan' y 'The Last Lighthouse', de Creanavarra/Praenaris y 'Harremana: El primer Emotional Art', a cargo de Dr. Platypus & Ms. Wombat. Los asistentes e invitados compartirán un vino final con acompañamiento de productos locales para cerrar las jornadas.