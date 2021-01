Chivite afirma que Navarra "es una de las comunidades que mejor está" y ve "suficientes" las actuales restricciones

La presidenta dice que la campaña de vacunación va a "buen ritmo" y que "se sigue estrictamente el protocolo"

PAMPLONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que la situación actual del Covid es "complicada" y que la Comunidad foral "no está bien", pero ha destacado que "si miramos al contexto somos una de las comunidades que en estos momentos mejor estamos, tanto en incidencia acumulada a 14 días como a 7 días".

Chivite ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que "es verdad que estamos empezando a tener ya mayor presión en UCI", si bien ha esperado que las últimas medidas de restricción adoptadas, que entraron en vigor el pasado sábado, tengan "un buen resultado dentro de una semana más o menos".

"Veremos cómo van los datos de esta semana, a ver si podemos decir que se entra en meseta y de ahí poder bajar. Eso es lo que esperamos a lo largo de esta semana para posteriormente la semana que viene poder ir bajando los datos", ha apuntado la presidenta navarra.

En este sentido, ha remarcado que "la situación a nivel nacional es complicada", aunque Navarra "está en una mejor situación", ya que es "la comunidad que menos tasa de ocupación hospitalaria y una de las comunidades con menos incidencia acumulada". "Pero eso no quiere decir que nuestra situación sea buena", ha subrayado.

Al ser preguntada por si el Gobierno foral se plantea en estos momentos endurecer las medidas, ha recordado que en Navarra ya están los interiores de la hostelería cerrados y ha destacado que "somos una de las comunidades que siempre hemos mantenido las medidas prácticamente más estrictas". "No en estos momentos porque no estamos en una situación tan complicada como en otras comunidades", ha agregado.

Según ha dicho, "nosotros hacemos una evaluación de manera diaria y en función de nuestra situación vamos tomando decisiones". "Las decisiones que hemos ido tomando se han venido acompañando con resultados y así vamos a seguir", ha apuntado.

En opinión de la presidenta navarra, con el cumplimiento de las medidas que tiene Navarra en la actualidad "sería más que suficiente". Y ha afirmado que si bien "la mayoría de los navarros están haciendo un ejercicio de absoluta responsabilidad y de sacrificio personal y social, siempre hay personas incumplidoras".

Sobre la situación actual de los hospitales, Chivite ha explicado que "la semana pasada tuvimos un incremento de la presión hospitalaria, tanto en camas convencionales como en UCI", donde "se está notando más", pero ha incidido en que "somos la comunidad que menos tasa de ocupación hospitalaria tiene".

"Eso no quiere decir que no estemos atentos a cada día como vamos", ha manifestado Chivite, para agregar que en estos momentos la actividad ordinaria no se está viendo afectada. Según ha dicho, "esa es nuestra preocupación, poder mantenerla porque tenemos otro tipo de personas enfermas que tenemos que segur manteniendo".

LA VACUNACIÓN, "A BUEN RITMO"

Por otro lado, respecto a la campaña de vacunación, María Chivite ha declarado que "seguimos manteniendo cierta reserva" y ha apostado por "ser conservadores en materia logística" dado que el suministro "a veces falla".

"Lo que tenemos que asegurar siempre es la segunda dosis a todas esas personas que se han puesto la primera porque si no las vacunas dejan de tener esa eficiencia que necesitamos", ha comentado Chivite, para recordar que este lunes Navarra recibió la totalidad de las vacunas que le correspondían para esta semana.

Tras reconocer que la semana pasada "se tuvo que recalendarizar algunas cuestiones" porque llegaron la mitad de las vacunas, la presidenta ha considerado que "vamos a buen ritmo, siguiendo el calendario vacunal establecido". Y ha destacado que "en la medida que se incremente el suministro de vacunas tendremos que incrementar el ritmo de vacunación".

Asimismo, ha manifestado "perfectamente" que es "falso" que Navarra tire vacunas y ha garantizado que "se sigue estrictamente el protocolo de vacunación". "Nadie se tiene que saltar ese protocolo de vacunación", ha subrayado.

Según ha incidido la presidenta, "dependemos de que las farmacéuticas cumplan con ese compromiso de suministro de vacunas y desde luego cuando se puedan autorizar más vacunas, la esperanza es que podamos aumentar ese ritmo". "Estamos preparados y tenemos gente formada para aumentar el ritmo de vacunación, pero dependemos del suministro", ha concluido.