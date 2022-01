Chivite afirma que "no hay razón alguna para generar una alarma social" sobre la seguridad en Pamplona

PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado que "no hay razón alguna para generar una alarma social" en relación a la seguridad en Pamplona y ha indicado que "en Pamplona hay problemas puntuales, que se abordan y se atienen en coordinación entre instituciones".

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta de Podemos sobre las declaraciones realizadas por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, "relativas al supuesto aumento de inseguridad en Pamplona".

La presidenta ha afirmado que "un representante institucional debe ser siempre riguroso en sus afirmaciones, y más aún cuando afectan a cuestiones tan sensibles" y ha manifestado que "los datos que tenemos nos indican que esas afirmaciones no se atienen a la realidad de los datos".

Ha señalado Chivite que "Pamplona es una ciudad segura, Pamplona convive en su pluralidad" y ha indicado que "señalar a colectivos para generar conductas que cometen personas no es responsable y no es justo". Ha detallado que "106.000 navarros nacieron fuera de esta Comunidad" y que "el año pasado tenemos contabilizadas 251 medidas judiciales a menores, de las que 16 corresponden a 'menas'".

"Como conclusión de todos los datos, es que no hay razón alguna para generar una alarma social trasladando que hay un problema de seguridad en Pamplona", ha dicho la jefa del Ejecutivo, para exponer que "en Pamplona hay problemas puntuales, que se abordan y se atienen en coordinación entre instituciones". "No entendemos la razón de esta polémica que no atiende a los datos objetivos", ha apuntado.

Según ha dicho, "por parte del Gobierno de Navarra no vamos a alimentar esta polémica, que hace un daño injusto a un colectivo y a la propia imagen de la ciudad de Pamplona y que dista mucho de ser una imagen real de una ciudad acogedora, solidaria, en la que se convive bien".

Ha insistido Chivite en que "todos los datos que tenemos no alimentan ese debate de inseguridad o de problemas de convivencia". "A los problemas concretos, soluciones concretas y al frente de ello tienen que estar los ayuntamientos, acompañados y coordinados por las instituciones y por el Gobierno de Navarra", ha dicho.

Tras afirmar que "tenemos un plan de convivencia", la presidenta ha señalado que "polarizar, crispar, tensionar y enfrentar es muy peligroso para una sociedad" y ha añadido que "la prosperidad económica no se dará si no existe una buena convivencia en esta Comunidad".

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha señalado que "compartimos que no es justo" lo indicado por el alcalde ya que "el delito lo cometen personas individuales y no colectivos enteros". Ha añadido que "las generalizaciones mentirosas del señor Maya no contribuyen a la convivencia ni a la paz social".

Tras afirmar que "puede haber interés electoral" tras sus palabras, Buil ha expuesto que "nos preocupa que se instale el racismo institucional". Y ha señalado que el hecho de que "el alcalde esté dando este tipo de datos falsos nos preocupa en extremo". "Con Navarra Suma no vamos a llegar a ningún pacto que les dé un mínimo ápice de poder", ha concluido.