Chivite afirma que Remírez "no está pensando en presentarse a la Alcaldía de Pamplona"

La presidenta de Navarra, María Chivite, y el vicepresidente Javier Remírez, durante el debate sobre el Estado de la Comunidad, en el Parlamento de Navarra, a 24 de septiembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que el vicepresidente primero del Ejecutivo foral, portavoz y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, "no está pensando en presentarse a la Alcaldía de Pamplona" y ha señalado además que el partido celebrará primarias para elegir al candidato.

Después de que Diario de Navarra haya informado este viernes de la posibilidad de que Remírez sea el candidato, Chivite ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "su momento habrá para que haya primarias, porque habrá primarias para Pamplona". "De hecho, ya anunciamos el calendario, pero es verdad que ahora con el nuevo calendario de elecciones generales se han tenido que aplazar esas primarias", ha indicado.

Chivite ha afirmado que "quien sí ha manifestado su voluntad de presentarse a esas primarias como cabeza de candidatura" es Marina Curiel, "que es en estos momentos la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pamplona con una trayectoria de trabajo, de iniciativas y de negociación que está llevando adelante, también contribuyendo a mejorar la vida de los pamploneses y las pamplonesas".

Además, María Chivite ha lamentado la vandalización la pasada noche del coche de Marina Curiel. "Esta es la persecución que estamos viviendo el conjunto de socialistas, no solo en esta Comunidad, sino en el conjunto del Estado, porque los discursos de odio parece que son inocuos, que se pueden producir en el ámbito parlamentario, pero es que luego esto se traduce a la calle y esta es una de las traducciones de esos discursos. Ahora estará la policía investigando, pero aquí hay un componente político claro en esta vandalización y en esta persecución que está viviendo el Partido Socialista", ha señalado.