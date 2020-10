Chivite anuncia el confinamiento perimetral de Navarra y el cierre de bares y restaurantes

Las nuevas restricciones entrarán en vigor este jueves y se prolongarán hasta el 4 de noviembre

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra ha decidido restringir la entrada y salida de la Comunidad foral a los desplazamientos que no sean motivados y también cerrará los bares y restaurantes a partir de este jueves 22 de octubre hasta el 4 de noviembre.

Así lo ha anunciado la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, en una rueda de prensa convocada esta misma tarde y en la que ha explicado que se ha decidido adoptar estas nuevas restricciones que son "duras" teniendo en cuenta que "la evolución de los datos de Covid-19 no es la que nos gustaría".

"Nos anticipamos a las dos semanas de plazo que nos dimos en las últimas medidas para una mejora brusca y mucho más rápida con el objetivo de preservar el sistema sanitario y evitar males mayores", ha subrayado Chivite, para remarcar que el Ejecutivo foral no quiere "esperar a que sea tarde". "Son las medidas más duras del conjunto de España, necesitamos frenar y hacerlo rápido", ha aseverado.

Por ello, el Gobierno de Navarra ha anunciado la restricción de entradas y salidas de la Comunidad foral, salvo los desplazamientos por motivos laborales, de estudios universitarios, cuidado de familiares y otros fuerza mayor; y el cierre de bares, cafeterías y restaurantes, establecimientos que solo podrán mantener la actividad para venta de pan y prensa, si disponen de habilitación para ello, y para venta de comida a domicilio hasta las 21 horas.

En el caso de hoteles y casas rurales, además, se permitirá la restauración para atender a las personas que tengan alojadas, en mesas de cuatro personas como máximo.

Además, las restricciones también afectarán al comercio y a todos los actos culturales y deportivos, que tendrá que cerrar sus puertas y desalojar a su clientela a diario para las 21 horas. En el caso de las galerías y zonas de ocio de las grandes superficies comerciales, se prohíbe su uso recreativo, quedando limitado el acceso y uso de estas grandes superficies solo para realizar compras.

Igualmente, el Ejecutivo foral establece la obligatoriedad de crear "burbujas de convivencia" entre los convivientes de cada domicilio. En el caso de personas solas o dependientes podrá ampliarse ese grupo estable de relación a personas cuidadoras (burbuja ampliada), limitándose al mínimo imprescindible los contactos con personas de fuera de estas burbujas.

La presidenta del Gobierno foral ha subrayado que si bien Navarra es la comunidad que "más pruebas hace, que tiene una gran trazabilidad de los casos y una muy buena fiabilidad de sus datos", la situación "viene siendo preocupante desde las últimas semanas" y las cifras son "muy altas".

Por ello, y para no llegar a una situación en la que el sistema sanitario quede "comprometido" y "se pueda atender a pacientes Covid sin dejar de atender intervenciones y consultas de otras enfermedades", el Gobierno foral ha optado por adoptar nuevas restricciones a la vista de que el impacto de las últimas medidas "está siendo muy lento e insuficiente".

"Necesitamos avanzar más deprisa en la aminorización de la incidencia", ha subrayado Chivite, para advertir de que "el mayor de los problemas sigue siendo el ocio, las reuniones familiares y sociales tanto en espacios públicos como privados, por eso, actuamos en ambos".

A este respecto, la presidenta ha apelado a "la importancia de cumplir con las norma parra frenar toda la actividad no imprescindible". Y ha advertido de que "si no se acompañan las medidas es posible que tengamos que acudir a un escenario no deseable, mucho más drástico", como sería un confinamiento total.

Ha reconocido Chivite que la ciudadanía está "cansada" y que esta pandemia está siendo "una experiencia dura y larga", pero ha señalado que "no nos queda otra que frenar el virus con distancia, con parón al máximo de actividad no imprescindible y con las herramientas preventivas y de higiene".

"Estamos hablando de medidas que salvan vidas, hoy avanzamos en un escenario de restricciones que si se acompañan de su estricto cumplimiento funcionarán y serán el salto que necesitamos para atajar esta segunda ola", ha remarcado, para advertir de que "si hay que dar más pasos los daremos".

NO SE HAN PLANTEADO EL ESTADO DE ALARMA

La presidenta de Navarra ha comentado, además, que su Ejecutivo no ha barajado solicitar el Estado de Alarma, sino que ha decidido "hacer uso de nuestras competencias y es lo que estamos haciendo". Ha incidido en que las medidas adoptadas "no están en ninguna otra comunidad" y se ha mostrado convencida de que "funcionarán".

Por otro lado, preguntada por el hecho de que se haya decidido el confinamiento perimetral de toda Navarra y no por ejemplo de Pamplona y su comarca, Chivite ha explicado que "se ha planteado el cierre de toda Navarra porque tentemos muchos municipios con una incidencia alta, no sólo Pamplona". "Tenemos un problema, tenemos que parar como Navarra, solucionar esa incidencia alta y esto nos compete como comunidad", ha remarcado.

Sobre el dispositivo policial que se va a establecer para la vigilancia de las entradas y salidas de la comunidad, la jefa del Ejecutivo foral ha recordado que en el estado de alarma "tampoco se podía salir de la comunidad y no había un policía en cada una de las salidas". Por ello, ha apelado a la responsabilidad individual, además de explicar que se establecerá vigilancia policial para el cumplimiento estricto de esta medida.

Asimismo, al ser preguntada por si ha influido a la hora de decidir el confinamiento perimetral de la Comunidad foral el hecho de que la Vuelta Ciclista a España vaya a pasar este martes y miércoles por Navarra, Chivite ha contestado que "no hay ninguna influencia" y que, de hecho, "en el tema deportivo y cultural no se ha retocado aforos, sino el horario".

"No tiene nada que ver con la Vuelta Ciclista a España porque no le influye, también tiene que venir a jugar al Sadar algún equipo y no habrá problema", ha agregado.

MEDIDAS "DURAS" PARA LA HOSTELERÍA

En cuanto a la decisión de cerrar la hostelería, Chivite ha afirmado que es consciente de que es una medida "dura" con la que "se pone encima de la mesa los recursos económicos de muchas familias que viven del sector". Según ha indicado, "es la medida a la que más vueltas le hemos dado" y ha afirmado que los bares y restaurantes han sido "muy responsables" en términos generales en el cumplimiento de las medidas.

Sin embargo, ha señalado que "el comportamiento de las personas en ese ámbito no ha sido responsable, como tampoco lo ha sido en el ámbito privado". Por eso, ha agregado, "hemos hecho la restricción de la hostelería y en el ámbito de lo privado".

Ha recordado la presidenta las ayudas por valor de 10 millones anunciadas por el Gobierno foral para el sector y ha considerado que "paliarán en gran medida estas restricciones".