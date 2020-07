Chivite dice que acudirá a la Conferencia de Presidentes porque "tenemos que informarnos de la tramitación de ayudas"

PAMPLONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado que este viernes acudirá a la Conferencia de Presidentes porque "tenemos que informarnos muy bien de cómo se va a hacer la tramitación de las ayudas europeas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha comentado que "todas las videoconferencias de presidentes, que fueron 14, fueron productivas y nos sirvieron para coordinarnos bien". "Yo acudiré a la Conferencia del viernes junto con el vicepresidente y la consejera de Salud", ha precisado.

Preguntada por la negativa a acudir del lehendakari Íñigo Urkullu, la presidenta navarra ha señalado que "no se cuáles son sus motivos, argumentos tendrá pero no conozco por qué no va y no voy a hacer valoración de algo que conozco".