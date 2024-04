Chivite dice que la adjudicación de Belate es la "más transparente" y UPN anuncia que la llevará a la Fiscalía

PAMPLONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido este martes que la adjudicación de las obras en los túneles de Belate es la "más transparente de todas las que ha llevado a cabo este Gobierno" y que "todo es público y comprobable", mientras que el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha considerado "gravísimo" lo ocurrido en la mesa de adjudicación y que "si no pasa nada en el Gobierno y se opta por tapar todo", acudirá a la Fiscalía Anticorrupción.

María Chivite ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de UPN y PSN, y ha afirmado que, con toda la información aportada desde el Ejecutivo, es "como si este contrato se hubiera desarrollado bajo el ojo de un Gran Hermano que lo veía todo". Ha trasladado a UPN que "están expresando una frustración de intentar encontrar algo en este Gobierno que no van a encontrar". "Están lanzando insidias y acusaciones sobre este procedimiento de adjudicación, pero lo cierto es que no hay nada", ha aseverado.

La presidenta ha explicado que la mesa de contratación estuvo integrada por ocho personas, todos ellos personal funcionario, y ha afirmado que "yo no he formado parte ni del órgano de contratación ni de la mesa de adjudicación". "La presidenta del Gobierno no interviene en ningún procedimiento de contratación", ha indicado.

María Chivite ha hecho un relato del proceso de adjudicación al que se presentaron 7 empresas. Ha explicado que en el procedimiento tres vocales "presentan sendos votos particulares" y "los tres dicen que las puntuaciones no están suficientemente motivadas y que el procedimiento de puntuación está viciado porque el presidente de la mesa conocía los puntos de sus compañeros antes de poner los suyos".

En este sentido, la presidenta ha dicho que "cualquiera puede comprobar en el cuadro de votos que está adjunto al informe de intervención que las puntuaciones otorgadas por el presidente de la mesa son homogéneas en muchas ocasiones con las de sus compañeros; no existe disparidad en los votos".

Tras analizarse la propuesta técnica y la oferta económica, ha expuesto, "la licitadora con mayor puntuación resulta la UTE compuesta por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000". La presidenta ha continuado que los técnicos resolvieron que la empresa adjudicataria "demuestra la solvencia necesaria para acometer el desdoblamiento de Belate".

Sin embargo, ha añadido, "los mismos tres vocales incluyen sendos votos particulares expresando su opinión contraria y explican que, a su juicio, la obra del túnel excluyendo accesos y otras vías queda por debajo de los 65 millones que se marca como criterio de solvencia, por lo que advierten de esta circunstancia".

"Como los vocales técnicos sí creen que la solvencia ha sido debidamente acreditada y son mayoría en la mesa, el procedimiento de adjudicación continúa adelante y se eleva una propuesta de adjudicación a la UTE por 62.881.801,65 euros, IVA excluido", ha subrayado, para precisar que el interventor delegado aporta un informe diciendo que "fiscaliza positivamente el expediente pero, habida cuenta de la existencia de votos particulares, formula el presente reparo no suspensivo".

Ha explicado que el director general pidió una aclaración al Ministerio, cuyo "certificado avala el criterio de los ingenieros de la mesa de Belate y, por tanto, la suficiente solvencia técnica de la adjudicataria". "Así que el director general da un paso más y firma la resolución de adjudicación el 26 de diciembre para Acciona Construcción SA, Excavaciones Fermín Osés SL y Servinabar 2000 SL". Según ha afirmado, todo el procedimiento "es público y comprobable por cualquiera que tenga interés".

RIFI RAFE ENTRE UPN Y PSN

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "nunca antes un funcionario público, un secretario de la mesa de contratación, había enviado una carta al Parlamento para aclarar la comparecencia de un consejero, diciendo que se nos mintió y que se nos ocultó información". "Es gravísimo, y lo dice un funcionario público, no lo dice ningún partido político", ha dicho, para anunciar que "si no pasa nada en el Gobierno después de esto y se opta por tapar todo, no nos va a quedar otra opción que llevar este expediente a la Fiscalía Anticorrupción". "La transparecencia en este caso brilla por su ausencia, se ha intentado tapar cualquier cuestión", ha criticado, para preguntar si la comida "cuestionada" que tuvo durante la pandemia era con Acciona y si se habló de este tema. "¿No le habrá sugerido las reuniones con Acciona o con el señor Alonso el señor Cerdán -secretario de Organización del PSOE-?", ha indicado.

Chivite le ha respondido, sobre la comida, si está insinuando que en aquella comida adjudicara las obras de los túneles y "si eso es lo que está usted insinuando, señor Esparza, aclárelo, y si tiene una acusación que hacer, vaya a los juzgados y acúseme".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha criticado la actitud de UPN y ha opinado que todo esto "es una operación orquestada por la derecha para tumbar gobiernos cuando no gobierna la derecha". "Basta ya de este continuo embarramiento de la política navarra que ha iniciado UPN tras la moción de censura en el Ayuntamiento", ha indicado, para afirmar, tras el anuncio de UPN, que "nos alegramos del último anuncio, pero tenga cuidado, no vaya a ser que entre como acusador y salga como acusado". "Usted aquí ha acusado a cinco profesionales de haber cometido un delito, ha dicho que esos profesionales han cambiado sus votos y su puntuación para favorecer", ha comentado, para sentenciar que "no hay 'caso túneles', hay un Gobierno limpio que hace las cosas con transparencia y escucha a los técnicos y lo acata".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha defendido que la adjudicación de estas obras es "legal" y que sí que es "llamativo" que en una mesa compuesta por ocho personas "cinco muestren una posición y tres en determinados asuntos muestren otra". "¿Con esos votos particulares damos por hecho que la adjudicación es ilegal?", ha dicho, para criticar que "UPN habla de indicios penales". Araiz ha comentado que no comparten la estrategia política de la formación regionalista de "extender la mancha". No obstante, ha indicado que "si hay algo que tenemos que aprender de este expediente es que hay que afinar más la motivación jurídica".

Por su parte, Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha opinado que en el proceso se han ido dando los pasos "por mayoría" y de "forma legal". "La mesa de contratación hizo una propuesta con un informe de reparo no suspensivo, que esto es clave, y por tanto no se paraliza. No vamos a entrar en la dinámica de poner en duda estas cuestiones, hemos tenido toda la información", ha dicho, para indicar a UPN que "si creen que hay algo más ya saben dónde tienen que ir; pero no vemos más allá del intento de UPN de seguir embarrando".

El portavoz del PPN, Javier García, ha opinado que esta obra "debiera haberse resuelto de forma exquisita", y ha acusado al Gobierno de "embarrar" esta obra. Ha señalado que "debe muchas explicaciones de las que hoy nos ha dado" y ha pedido el cese inmediato del consejero de Cohesión Territorial.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha criticado "un cínico espectáculo en el que la derecha de UPN pretende sembrar la duda sobre el Gobierno" y ha comentado que "me alegra el anuncio del señor Esparza de acudir a la Fiscalía Anticorrupción porque si tan claro lo tienen, acudan de una vez por todas y no nos hagan perder el tiempo con este tipo de embarramientos". A su juicio, éste es un procedimiento "legal y transparente".

Desde Vox, Emilio Jiménez ha señalado que "pocas explicaciones" ha dado la presidenta, que "no aclara sino que oscurece aún más". En su opinión, UPN "está en su derecho" de acudir a los tribunales, "entendemos que quizás va a ser el único camino que pueda haber".