Chivite dice que la transferencia en I+D+i es "un avance del autogobierno" y "clave" para la industria y empresas

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Diego Radamés - Europa Press

PAMPLONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que el acuerdo alcanzado con el Estado para transferir a la Comunidad foral la competencia en I+D+i es una "una muy buena noticia" por "el avance de nuestro autogobierno y porque es clave para la competitividad de nuestra industria, nuestras empresas y la economía de Navarra". Y se ha comprometido a "seguir afianzando nuestro autogobierno" con "nuevas competencias".

Según ha explicado, en respuesta a una pregunta de Geroa Bai en el pleno del Parlamento, esta competencia permitirá "la ordenación, planificación, promoción y fomento de la I+D+i, elaborar, aprobar, ejecutar y hacer seguimiento y control de programas y proyectos de investigación, desarrollo e innovación". Asimismo, permitirá "coordinar las actividades de investigación y desarrollo científico y tecnológico que se realicen en Navarra".

Asimismo, ha señalado que las entidades navarras "van a poder participar, sin perjuicio alguno, de las convocatorias estatales", por lo que "no nos quedamos fuera de esas ayudas que pueden venir de otros fondos, bien sea fondos europeos o fondos nacionales". Chivite ha remarcado, de la misma manera, que "el Gobierno de España se compromete a seguir potenciando la infraestructura investigadora de Navarra".

Así las cosas, la presidenta ha subrayado que este acuerdo representa "un avance en el autogobierno" y "un paso más para seguir impulsando un modelo innovador, de talento, en el que ya somos punteros y en el que vamos a seguir trabajando para hacerlo todavía más".

María Chivite ha afirmado que su gobierno "va a seguir en la línea emprendida" y ha destacado que "después de 20 años" Navarra ha sumado cinco competencias. Ha remarcado que este acuerdo no es un "punto y aparte" sino "un punto y seguido para seguir afianzando nuestro autogobierno" con "nuevas competencias para Navarra". Todo ello "con diálogo, con rigor, desde el respeto institucional, pero teniendo muy claro las competencias que queremos para nuestra comunidad y para mejorar el servicio que prestamos a los ciudadanos".

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por la abstención del PP y el voto en contra de Vox al acuerdo alcanzado con el Estado en la reunión de este jueves de la parte navarra de la Junta de Transferencias. Especialmente, ha dicho, "me preocupa escuchar a formaciones aquí representadas que dicen que si gobiernan en España revertirán competencias. Claramente lo han dicho con la competencia de tráfico". "Y UPN, mientras tanto, callado, no sé si con silencio cómplice o compartiendo", ha criticado.

"Otra razón más para seguir trabajando desde la convicción y desde la firmeza institucional. Porque una cosa son los discursos y otra cosa son los hechos. Y este Gobierno tiene hechos, cinco competencias y cinco hechos", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha hecho una valoración positiva de este acuerdo que es "un avance para nuestro autogobierno" y una transferencia "especialmente importante en ámbitos estratégicos como la industria, nuestra economía y todo lo que tiene que ver con el futuro" de la Comunidad foral. Ha criticado la postura de PP y Vox por no apoyar el acuerdo para esta transferencia competencial. En este sentido, ha advertido del "riesgo al que nos abocamos" si estas dos formaciones consiguen gobernar.