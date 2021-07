Chivite espera el aval del TSJN a la prórroga de las medidas ante la incidencia "elevada" de Covid

PAMPLONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha esperado que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) avale la nueva orden foral para prorrogar las medidas actualmente en vigor ante la incidencia "elevada" de Covid en la Comunidad foral.

"Vamos a ir pasando a la Sala semana a semana nuestras peticiones para el toque de queda, solamente para aquellas poblaciones en situación de riesgo extremo, presentaremos informes de cada una de estas localidades", ha manifestado Chivite, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Ha manifestado la jefa del Ejecutivo foral que "por ahora, nosotros de la mano de la justicia vamos caminando bien, pero es verdad que otras comunidades no están teniendo ese entendimiento con los tribunales". Y ha remarcado que "nadie estaba preparado para esta pandemia".

"Los instrumentos normativos a nivel nacional no existían, esto también nos debe hacer aprender que necesitamos de esos instrumentos", ha expuesto Chivite, para señalar que entiende que "cuando tocas derechos tan básicos como la movilidad o el tema del toque de queda deba tener ese aval de los tribunales".

La jefa del Ejecutivo foral ha reconocido que la Comunidad foral tiene una incidencia "elevada" de casos Covid, si bien ha remarcado que "también es verdad que el esfuerzo de detección que hace Navarra no lo están haciendo otras comunidades".

"Simplemente hay que ver cómo está la situación de la ocupación hospitalaria en Navarra, la media nacional o en comparación con otras CCAA. No somos ni de lejos la comunidad que más presión hospitalaria está teniendo", ha expuesto.

Ha afirmado Chivite que de momento en la Comunidad foral no se contempla suspender la atención no urgente y ha explicado que "estamos compatibilizando" el "intenso" calendario de vacunación, el "esfuerzo" en detección y "la actividad normal que veníamos teniendo fuera de la pandemia". "Es una cuestión complicada por el tema de vacaciones, la escasez de profesionales que estamos sufriendo como otras comunidades, es un equilibrio difícil pero por ahora no está encima de la mesa parar la actividad normal", ha comentado.

En cuanto a la vacunación, Chivite ha señalado que "seguimos teniendo vacunas suficientes, pero siempre hemos dicho que el ritmo va en función de la llegada de vacunas a la Comunidad foral". "Cuando ha habido menos vacunas teníamos otro ritmo y cuando ha habido un aumento de llegada de vacunas hemos incrementado ese ritmo. Por supuesto, cuanta más vengan mejor, porque queremos completar lo antes posible esa vacunación", ha destacado.

Preguntada si es partidaria de obligar a vacunar a ciertos colectivos, la jefa del Ejecutivo foral ha subrayado que en Navarra "estamos teniendo un porcentaje de rechazo mínimo a las vacunas, por debajo del 3%", por lo que "hacer obligatorio algo que en una inmensísima mayoría está siendo aceptado no sería necesario". "Otra cosa es que tuviéramos un porcentaje de rechazo a la vacunación de un 30%, pero no es el caso. Hay una grandísima aceptación a la vacuna", ha enfatizado.

Respecto al pasaporte Covid para bares o restaurantes, Chivite ha reiterado que la Comunidad foral no se plantea esta opción en estos momentos. "Cuando no has abierto la vacunación a la totalidad de la población susceptible de vacunarse no me parece justo que exijas la vacunación para entrar a determinados sitios", ha argumentado la presidenta navarra, quien también ha planteado "si realmente hay un gran rechazo o no de las vacunas para exigir ese certificado".

Finalmente, sobre la situación de las embarazadas, Chivite ha remarcado que "el no vacunarse también para las embarazadas es correr un riesgo", por lo que desde el Gobierno foral "vamos a esforzarnos en esa llamada a esas mujeres embarazadas, que ya les habrá tocado por edad y que igual han decidido no hacerlo".