Chivite espera que haya un acuerdo final en torno al Plan de Empleo en el mes de junio

PAMPLONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que le gustaría contar para el 15 de marzo con un primer borrador de acuerdo en torno al Plan de Empleo, "que se irá contrastando con las organizaciones sindicales y empresariales", y ha esperado que para el mes de junio haya un acuerdo final.

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento foral a una pregunta del PSN sobre el nuevo Plan de Empleo y ha agradecido "la voluntad de los agentes económicos y sociales que quieren participar con propuestas". "Este proceso no implica que se dejen atrás otros foros, todo suma y todo aporta. Bienvenido sea todo lo que aporte para tener el mejor acuerdo", ha dicho.

La presidenta ha manifestado que "este acuerdo ha de ser uno de los hitos en materia de acuerdos que tengamos este año" y ha concretado que "el plan pretende abordar cuestiones como las políticas activas de empleo, medidas para garantizar la calidad del empleo... pero se ha de centrar en los sectores a los que más afectan el paro y la precariedad".

Ha indicado así que habrá una participación de la directora gerente del Instituto de Igualdad y del director gerente del Instituto de Juventud, "dado que jóvenes y mujeres son especialmente afectados por el desempleo y la precariedad".

La presidenta ha señalado que "los datos de desempleo con los que hemos cerrado el año no son buenos, no nos consuela ser la Comunidad con menos desempleo y tiene que suponer un acicate". Ha aseverado así que afronta el trabajo en torno al Plan de Empleo con "optimismo" y ha manifestado la convicción y la importancia de los acuerdos y la necesidad de diálogo social, "más aún en estos momentos difíciles". "La ciudadanía manifiesta con rotundidad que son necesarios los acuerdos políticos y sociales", ha expuesto, para comentar que "se nos avecina un primer semestre en 2021 que no va a ser fácil".

El socialista Ramón Alzórriz ha indicado que "hemos cerrado el año en Navarra con 40.000 desempleados y cientos empresas en ERTE, un 9,9 por ciento de tasa de paro, la más baja de España, y un 29 por ciento por ciento de parados son menores de 25 años, esto es preocupante". "Hemos cerrado el año con 287.099 afiliados a la Seguridad Social, el segundo año con más afiliados desde 2006", ha indicado, pero ha señalado que "está claro que necesitamos un Plan de Empleo".

Según ha dicho, "todo indica a que en los próximos meses por fin verá a la luz el necesario Plan de Empleo para Navarra". "Los socialistas creemos en el acuerdo y en el consenso y los acuerdos son cruciales para el desarrollo económico y social de nuestra Comunidad", ha comentado.