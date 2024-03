Chivite, tras el intento de asalto al Parlamento: "Es preocupante la velocidad a la que avanza el discurso del odio"

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cargado contra el intento de varias decenas de agricultores de acceder este jueves por la fuerza a la sede del Parlamento foral y ha señalado que "es muy preocupante la velocidad a la que está avanzando el discurso del odio y el discurso de la deslegitimación de las instituciones". "Lo peor es que no sabemos a dónde puede llegar este movimiento que se está alimentando desde la política y desde dentro de las propias instituciones", ha criticado Chivite, en declaraciones a los medios, tras la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2024.

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "al inicio de esta legislatura ya avisé de que estábamos en una situación de emergencia democrática, lo he dicho reiteradamente en muchas de mis intervenciones y no eran ni palabras vacías ni palabras grandilocuentes, sino una realidad que, por desgracia, constatamos con mayor gravedad cada día que pasa".

En ese sentido, ha señalado que "hemos pasado de la legítima crítica y de la legítima reivindicación al insulto personal, a la falta de respeto a la autoridad, y hoy un paso más en el intento de asalto a este Parlamento de Navarra, una institución democrática, que representa a todos los navarros y a todas las navarras, que con mayorías toma sus decisiones". "Las decisiones que aquí se toman son absolutamente democráticas y absolutamente legítimas, por supuesto que abiertas a la legítima crítica, pero el desacuerdo, que es legítimo, nunca puede justificar determinadas acciones como las que hemos vivido hoy", ha afirmado.

Chivite ha expresado su respeto a "la reivindicación pacífica" y ha apelado "a la serenidad en las formas, porque si algo demuestra este Gobierno es que dialoga, que escucha y que defiende el derecho a manifestarse, pero siempre que se haga con respeto". "Ese principio nunca se debe vulnerar, porque si falta ese respeto creo que se pierde la legitimidad que siempre da la palabra", ha indicado.

Además, ha lamentado que "determinados discursos de odio y determinadas posiciones de algunos grupos alimentan este tipo de asaltos a la democracia, como ha sido el que hemos visto hoy.

La presidenta del Gobierno de Navarra ha considerado que "es evidente que existe una estrategia con distintas aristas que cada día es más visible para tapar los avances y la fortaleza de este Gobierno, pero a los que están en esto yo tengo un mensaje para ellos y para ellas muy claro, decirles que el Gobierno es un Gobierno fuerte, es un Gobierno estable, que avanza, que va a seguir fuerte y que se fortalecerá cada día más si se sigue con estos ataques".

Así, ha destacado que "hoy tenemos una gran noticia que afecta al conjunto de la ciudadanía navarra, que afecta directamente a la vida de las personas, aprobamos un Presupuesto que es bueno, incluso para aquellas personas que lo critican, porque es un Presupuesto que va a beneficiar a Navarra, que va a suponer seguir avanzando en la digitalización, en la sostenibilidad, en el apoyo a los distintos sectores productivos, a la innovación, al emprendimiento, y es un Presupuesto que impulsa una Navarra que progresa y que es un año más la Comunidad con mayor calidad de vida de España". "Esta es la realidad frente al ruido", ha dicho.

Por otro lado, respecto a la decisión de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin de no admitir una enmienda de UPN que buscaba "acercar" la fiscalidad de los agricultores navarros a la de los alaveses, María Chivite ha indicado que esta decisión "tiene un motivo más que justificado". "Si entra a debatirse esta enmienda, automáticamente se tiene que paralizar el pleno. Esta enmienda pasa a ser informada por el Gobierno. El Gobierno tiene que valorar cuánto disminuyen los ingresos al aprobar esa enmienda. Por lo tanto, afecta al techo de gasto. Posteriormente, al haber hecho ese informe, tiene que haber una sesión de Gobierno, un posicionamiento del Gobierno y, luego, posteriormente, tiene que venir al Parlamento", ha explicado.

Por ello, Chivite ha señalado que "no se podrían haber aprobado hoy los Presupuestos". No obstante, ha indicado que "eso no quiere decir que esa propuesta no pueda ser debatida, porque ya hay un compromiso por parte del Gobierno de una mesa para valorar todas las propuestas fiscales, que además, si las queremos incluir en el ejercicio presupuestario del año 2024, tenemos hasta el 31 de diciembre de 2024 para hablar sobre esa enmienda, para debatirla, para valorarla".

Así, ha resaltado que "lo tendrá que hacer el Gobierno en esa mesa en la que ha convocado a los sindicatos agrarios para hablar de esa cuestión y también tendrán que reflexionarlo los distintos grupos parlamentarios y el conjunto de la ciudadanía Navarra". "Tendrá que ser una posición coherente en cuanto a fiscalidad y tendremos que valorar si efectivamente es justo que determinados colectivos tributen por el 30% de sus beneficios. Por lo tanto, eso puede debatirse más adelante y hay tiempo para hacerlo, sin penalizar al conjunto de la ciudadanía navarra, que es lo que hubiera pasado hoy, porque no hubiéramos podido tramitar los Presupuestos", ha destacado.