Chivite rechaza la "actuación violenta" de Cabanillas y la separa de las "legítimas reivindicaciones" del sector agrario

PAMPLONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha rechazado la "actuación violenta" que se produjo este viernes en Cabanillas en el marco de la protesta de un grupo agricultores aprovechando su asistencia a la inauguración de un centro cívico y que se saldó con enfrentamientos entre la policía y los agricultores. Ha separado estos altercados de las "legítimas reivindicaciones" del sector y ha asegurado que en el Ejecutivo foral "vamos cumpliendo" los compromisos adquiridos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha rechazado "todo tipo de actuación violenta que, además, atenta contra las instituciones democráticas, como en este caso es la Presidencia, o el intento de asalto al Parlamento que también sufrimos hace unas semanas".

La presidenta ha querido "separar lo que sucedió ayer o estos actos más violentos con lo que tiene que ver con las legítimas reivindicaciones del sector agrario con el que estamos hablando, con el que el Gobierno de Navarra no deja de reunirse todas las semanas y con el que, además, hay una nueva reunión el lunes próximo en la Mesa de Hacienda para ir avanzando en algunas cuestiones".

Así, ha destacado "algunas cuestiones que ya hemos ido cumpliendo como Gobierno de Navarra como, por ejemplo, la devolución adelantada de IVA, en torno a 25 millones de euros que van a llegar a unos mil agricultores de nuestra comunidad, que era una de esas reivindicaciones y compromisos adquiridos por parte del Gobierno que a vamos cumpliendo".

Chivite ha indicado que, "según me han trasladado", en la protesta de este viernes en Cabanillas había personas que "no pertenecían al sector", por lo que ha señalado que "no sé" si estas protestas "solamente son de agricultores". Por ello, ha insistido en separar "las legítimas reivindicaciones y la legítima representación del sector agro de las actuaciones violentas contra las instituciones democráticas a las que estamos asistiendo ahora".