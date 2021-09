Chivite rechaza subir impuestos a las empresas "en este momento concreto"

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha rechazado la posibilidad de subir impuestos a las empresas "en este momento concreto de la salida de la pandemia y de recuperación económica" y ha afirmado que "no resulta muy coherente que tengamos abiertas convocatorias de ayudas públicas a las empresas" y al mismo tiempo se plantee subir impuestos a estas empresas.

En respuesta a una pregunta de I-E en el pleno del Parlamento, Chivite ha afirmado que "en el actual momento hay que contribuir al crecimiento económico y al impulso empresarial", de la misma forma que se están adoptando medidas de "protección a los trabajadores".

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "la fiscalidad es una realidad viva, que estamos analizando de manera constante, y que debe contribuir a dos cuestiones fundamentales: a garantizar la suficiencia presupuestaria de nuestros servicios públicos y a hacer competitiva nuestra economía".

María Chivite ha asegurado que "la salida de la pandemia y la recuperación tienen que llegar desde un impulso público, pero también desde un impulso a las inversiones y a las ayudas, y la fiscalidad es una herramienta más para favorecer todo ese entorno".

En todo caso, Chivite ha recordado que "el Gobierno ha creado un grupo de trabajo que está analizando los beneficios fiscales relativos al Impuestos de Sociedades". "No es que nos neguemos a analizar, ni muchísimo menos, hemos puesto encima de la mesa un grupo de expertos de distintas opiniones y cuando tengamos su análisis, que tiene que ser riguroso, tendremos que tomar las decisiones oportunas. No debemos ser ajenos a un debate que trasciende fronteras. Es un debate que se está dando en la Unión Europea, en la OCDE, se está trasladando a EEUU, no nos negamos al debate, analicemos y no perdamos nunca de vista los contextos", ha afirmado.

Además, la jefa del Ejecutivo ha destacado que "estamos en un proceso de negociación de otros impuestos, como la tasa Google y la tasa Tobin y también tenemos que tener en cuenta que más allá de nuestros propios debates tenemos que ver que en Europa se está planteando un mínimo común en el Impuesto de Sociedades, que lo ha planteado la OCDE y que también lo ha planteado EEUU". "Tenemos que caminar hacia un modelo común que evite distorsiones. Estamos en un momento importante de reflexiones para cambiar hacia decisiones que tienen que ser justas pero también coherentes al momento que nos está tocando vivir, ahora de recuperación económica", ha asegurado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha abogado por "aumentar los ingresos para dar una respuesta justa y social al tejido social y económico" y ha planteado incrementar la presión fiscal "a quienes tienen más ingresos".

La parlamentaria foral ha afirmado que "en los últimos 20 años la aportación de la recaudación fiscal ha evolucionado gravemente hacia un desequilibrio a favor de los beneficios empresariales y en contra de las rentas del trabajo". "Es una reforma que tiene que acometerse de una manera u otra", ha señalado.