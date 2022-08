Chivite reitera que las obras de la segunda fase del Canal de Navarra se licitarán en 2023

PAMPLONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reiterado este lunes que las obras de la segunda fase del Canal de Navarra se licitarán en 2023 y ha afirmado que no hay nuevas informaciones al respecto, después de que el senador de UPN, Alberto Catalán, haya criticado que el Gobierno de España "sigue sin confirmar" los plazos.

Chivite ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "no hay ninguna novedad, no entiendo esta polémica que está creando el señor Catalán, yo dije en las últimas informaciones sobre el Canal de Navarra que las obras se licitarían en 2023 y no hay ninguna novedad al respecto, las obras se licitarán en 2023".

Al margen de este asunto, la presidenta ha sido preguntada también por el incendio registrado el fin de semana en las obras de la urbanización de Txantrea Sur, en Pamplona, y ha señalado que no dispone de "más información, más allá de que se está investigando y que posiblemente sea intencionado, pero me quedo ahí".