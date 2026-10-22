Chivite: "Ver a ciertas personas en las listas electorales vinculadas a ETA no me gusta"

La presidenta de Navarra, María Chivite, durante el debate sobre el Estado de la Comunidad, en el Parlamento de Navarra, a 24 de septiembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El pleno del Parlamento de Navarra celebra este jueves y el viernes, 24 y 2 - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que "ver a ciertas personas en las listas electorales vinculadas a ETA o a su entorno, que además nos recuerdan a momentos más oscuros, sinceramente, no me gusta".

"Será legal, porque lo es, pero creo que no contribuye al mensaje que la ciudadanía espera de la política", ha indicado Chivite en el pleno del Parlamento de Navarra en respuesta a una pregunta del PPN sobre las listas electorales de EH Bildu.

La presidenta ha señalado, no obstante, que "será la propia ciudadanía con su voto, con su ejercicio democrático, quien valore y decida, y en breve escucharemos la voz de todos los navarros y las navarras respecto a esa y a todas las listas que se presentan en las elecciones".

Chivite ha aprovechado para transmitir al PP "la solidaridad del Gobierno" y la "total condena" por las pintadas a favor de ETA aparecidas recientemente en su sede.

Por otro lado, Chivite ha precisado que su partido "no acepta las listas -electorales-, las acepta la Junta Electoral conforme a la legalidad vigente y el Partido Popular, con mayoría absoluta, no cambió la ley de partidos para impedir esto". "Por lo tanto, menos hipocresía", ha indicado.

Además, ha afirmado que el PP "tiene una oportunidad magnífica" de apoyar la ley de víctimas del terrorismo, actualmente en trámite en el Parlamento, "por cierto, avalada por las asociaciones, que efectivamente quisieran ir más allá, pero que la validan".

Chivite ha pedido al PP que "deje de instrumentalizar a las víctimas del terrorismo, como dicen las propias asociaciones de víctimas" y ha asegurado que el Partido Popular "también ha llegado a acuerdos con Bildu". "El compromiso de este Gobierno con la paz, con la democracia y con las víctimas es verdadero", ha afirmado

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que mientras el Parlamento debate la ley de víctimas, Chivite "mantiene sus acuerdos con EH Bildu". "Su formación en este caso acepta que se incluya en las candidaturas de Bildu a personas con vinculación al terrorismo de ETA y creo que usted lo sabe", ha criticado.

García ha asegurado que incluir a condenados por terrorismo en listas "es normalizar políticamente por parte de EH Bildu a quienes participaron en la historia del terror en la Comunidad foral de Navarra, en asesinatos, en amenazas, en extorsión, en sufrimiento". "Usted, señora Chivite, decide seguir pactando con ellos. Bildu decide a quién lleva en sus listas, efectivamente, pero usted decide con quién pactar", ha advertido el portavoz del PPN.