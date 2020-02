El CHN coordina el estudio sobre desnutrición de pacientes que realizan 21 centros hospitalarios de cinco CCAA

Publicado 20/02/2020 15:03:03 CET

PAMPLONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Nutrición Clínica del Complejo Hospitalario de Navarra coordina, durante este mes de febrero, la realización del 2º estudio en 21 hospitales de la zona norte para analizar la incidencia de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE) al ingreso hospitalario de distintos pacientes.

La iniciativa, denominada SeDREno (Semana DRE norte), cuenta con la participación de centros hospitalarios de 5 comunidades autónomas del norte de España: Navarra, País Vasco, Asturias, Cantabria, y La Rioja.

El estudio trata de mejorar la atención médica a este sector de pacientes, profundizando en el conocimiento de su situación. Así, en el estudio de 2019, que también coordinó la Sección de Nutrición Clínica del CHN, detectó que un 29,7% de pacientes presentaban DRE al ingresar, un porcentaje que ascendía al 34,8% en pacientes mayores de 70 años.

Durante el estudio, se seleccionarán pacientes de forma aleatoria y se realizarán cribados de DRE a las 24-48 horas del ingreso. En el estudio de este año se valorará también la masa y la fuerza muscular, como parámetros que informan de sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular, que merma hasta en 2 kg en pacientes mayores de 60 años tras 10 días de inmovilización. Esta situación aumenta el nivel de dependencia de estas personas, predice un alto riesgo de mortalidad y retrasa la recuperación de cualquier enfermedad limitando la calidad de vida, ha informado el Gobierno.

El proyecto SeDREno está respaldado por la Alianza Más Nutridos, que engloba 9 sociedades científicas, el Consejo General de Enfermería y el de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, así como la Alianza General de Pacientes. En Navarra, participarán los 3 centros hospitalarios del SNS (CHN, Reina Sofía y García Orcoyen).

La realización de este estudio con carácter anual, a semejanza de otros países europeos, favorece la evaluación del cribado en cada centro, la actualización de los datos actuales de Desnutrición Relacionada con la edad y otras variables relacionadas, que puedan influir tanto en la prevalencia como en la evolución clínica del paciente. Además, dan pautas para la investigación y la determinación de posibles áreas de mejora. Esto se contempla también en la Estrategia para el abordaje de la desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) en el Servicio Navarro de Salud, aprobada en octubre de 2018.

UN DIAGNÓSTICO PRECOZ, FUNDAMENTAL

La DRE afecta a 1,7 millones de personas adultas en el Estado, que equivale a un 4,4% de la población. Uno de cada cuatro personas hospitalizadas presenta desnutrición al ingreso, condición que puede empeorar durante la estancia hospitalaria. En pacientes adultos con desnutrición diagnosticada durante el ingreso, la estancia media es dos veces mayor, en el caso de pacientes de edad avanzada la estancia media se incrementa en tres días.

Al generalizarse, ha indicado el Ejecutivo, este problema sanitario implica también altos costes al sistema sanitario pues prolonga la hospitalización de las personas afectadas. Se establece el diagnóstico precoz como es fundamental para la aplicación de un plan de cuidados nutricionales compartido en todos los niveles asistenciales. Por ello, en todas las comunidades autónomas se están intensificando ya protocolos y medidas de actuación para la detección precoz y su tratamiento adecuado, ha continuado.

ESTRATEGIA SANITARIA EUROPEA

La DRE es una enfermedad que se relaciona con un aumento de morbilidad, especialmente en infecciones, dehiscencia de suturas (una complicación quirúrgica en el que la herida se separa o se abre repentinamente), retraso en la consolidación de fracturas, etc.). Además de aumentar la estancia hospitalaria, aumenta la tasa de reingresos y la mortalidad.

Las acciones llevadas a cabo por la Sección de Nutrición Clínica del CHN para luchar contra la DRE forman parte de la estrategia sanitaria de la Unión Europea 'Together for health: a Strategic Approach for the EU 2008-2013'. Estas líneas estratégicas continúan las recomendaciones propuestas por el Consejo de Ministros de la UE en la Resolución sobre Alimentación y Cuidado Nutricional en los hospitales hecha pública en 2003, en la que se ponía de manifiesto la gravedad de la desnutrición en los hospitales, así como medidas encaminadas a su prevención y tratamiento.