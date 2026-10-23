El cierre invernal del Camino de Santiago por Lepoeder se activará el próximo 1 de noviembre. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra pondrá en marcha, a partir del 1 de noviembre, el cierre de la variante este del Camino de Santiago en el tramo entre Saint Jean Pied-de-Port y Roncesvalles por el collado de Lepoeder. Esta medida permanecerá en vigor hasta el 31 de marzo de 2027 para garantizar la seguridad de los peregrinos y el personal de emergencias en la parte del Camino más afectada por nieblas y nieve.

Durante el citado periodo, las personas que recorran el Camino deberán transitar de manera obligatoria por la variante oeste del Camino de Santiago que parte de Saint Jean Pied-de-Port, transcurre por Valcarlos y el puerto de Ibañeta y llega hasta Roncesvalles.

Esta medida se tomó por vez primera en 2015, a causa de la cantidad de rescates que el Servicio de Bomberos venía realizando en esta zona durante el periodo invernal, ya que la dureza de este itinerario obliga a las personas peregrinas a superar un desnivel de más de 1.200 metros, desde los 154 metros sobre el nivel del mar a los que se encuentra Saint Jean Pied-de-Port a los 1.432 metros sobre el nivel del mar del Puerto de Lepoeder, puntos entre los que hay que superar pequeños desniveles intermedios, ha informado el Gobierno foral.

Este tramo requiere una preparación física que, como se ha comprobado en los últimos años, no tienen un alto porcentaje de las personas que recorren el Camino. Además, ha añadido, el esfuerzo se incrementa de manera notable cuando hay nieve o las condiciones meteorológicas son adversas, situaciones que además requieren el uso de un material adecuado con el que, en muchas ocasiones, las personas peregrinas no cuentan.

A pesar de las acciones de mejora de la señalización que se han realizado en años anteriores, continúan las intervenciones de los servicios de emergencias en esta zona, a causa del desfallecimiento o de la falta de información y preparación de los peregrinos.

Estos rescates se realizan a menudo en condiciones que ponen en riesgo la vida de los equipos de salvamento, dada la orografía y climatología de la zona, y las graves dificultades de acceso, localización y evacuación, por lo que la Dirección General de Interior ha decidido cerrar un año más la variante este en el punto de coordenadas geográficas 43º3'2,02''N y 1º16'6,04''W, situado en las inmediaciones del Collado de Bentartea.