Ciudadanos critica que Barkos es una presidenta "escondida" y "cobarde" y cree que el Gobierno "no debería repetir"

Publicado 06/09/2018 11:31:23 CET

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha criticado que Uxue Barkos es una presidenta "escondida" y "cobarde", que "no ha dado la cara en ninguno de los temas trascendentales de esta Comunidad". "Está escondida en el Palacio de Navarra y manda a sucesivos consejeros a que den la cara", ha expuesto, para afirmar que el Ejecutivo foral "no debería repetir".

Pérez-Nievas ha hecho balance del Gobierno de Navarra en rueda de prensa y ha señalado que "ya tuvimos una presidenta escondida con Yolanda Barcina por lo mismo, porque sabía que hacía cosas que la sociedad no iba a aceptar y era incapaz de dar la cara; eso le costó el Gobierno a UPN". "Cuando tenemos cobardes en el Gobierno la sociedad se enfada", ha dicho.

El portavoz de Cs ha considerado que este Ejecutivo "no puede ser más desastroso, con un suspenso sin paliativos y preocupante". "Es incapaz de sostener el crecimiento y convertir a Navarra en una Comunidad potente como era antes", ha señalado, para indicar que "no ha habido ni más transparencia política, ni más claridad ni más honestidad".

Tras señalar que es un Gobierno "más sectario", el portavoz de Ciudadanos de Navarra ha indicado que el Ejecutivo "ha tenido una incongruencia total de acción" en temas como el tren de alta velocidad, asunto en el que "no sabemos qué van a hacer", o con el PAI, que "han ralentizado para terminar diciendo que no es tan malo".

A su juicio, se trata de un Gobierno que "no tiene sentido de Estado" y "no sabe que gobierna para toda la Comunidad". Ha señalado además que "no ha tenido sentido de Estado" con el tema de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua al "ir a una manifestación diciendo de forma falsa que están defendiendo postulados de proporcionalidad en la ley".

Y tampoco lo ha tenido, ha añadido, con el tema de la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo por parte "unas personas de un sector minoritario y que por la fuerza de la violencia están haciendo uso de unas instalaciones que no cumplen con ninguna normativa de nada". "Se realizan actividades para las que cualquier ciudadano normal tendría que pasar unos requisitos lógicos y estos jóvenes están haciendo lo que les da la gana", ha comentado.

Pérez-Nievas ha indicado que este Gobierno "ha acabado con el régimen foral, con la fiscalidad navarra, y ha conseguido que Navarra sea la peor Comunidad para invertir, para emprender y donde la clase media está más castigada con los impuestos". "Hay empresas que se están marchando y el que es de fuera no va a venir a crear una empresa aquí", ha opinado, para agregar que "hay un ataque constante a las empresas familiares, a los emprendedores locales y a la segunda empresa más importante, que es la Universidad de Navarra".

ELECCIONES 2019

El portavoz de Ciudadanos en Navarra ha manifestado que, tras las elecciones del año que viene, esta formación estará representada en el Parlamento foral y ha indicado que tienen claras cuáles son sus líneas rojas. "Tenemos claro que este Gobierno no debería repetir", ha dicho, para indicar que no lo dice por cuestiones de banderas o lenguas, sino por su acción política.

"No ha mejorado nada en Educación, ni en Salud, ni en infraestructuras, hemos empeorado en el tema impositivo", ha comentado, para exponer que "el problema de Navarra es que se está quedando atrás". "No podemos permitir que gobierne otra vez este cuatripartito", ha dicho.

Pérez-Nievas ha señalado que tras los comicios "el PSN va a tener la llave de las elecciones en mayo de 2019". "El PSN quiere gobernar con Geroa Bai, esa es su ilusión; está gobernando en España con el PNV", ha indicado, para advertir de que Ciudadanos no apoyará ese Gobierno.

Ha criticado que el PSN "quiere dar una segunda oportunidad a este Gobierno". "Cuando uno vota al PSN tiene que saber que vota una alternativa de gobierno que es el PNV con el PSN", ha indicado, para incidir en que "el PSN quiere gobernar esta Comunidad con el PNV, cuando es de los partidos más conservadores del espectro político nacional".

El portavoz de Ciudadanos ha señalado que su objetivo es "ser un partido que la legislatura que viene esté llevando políticas de verdad, de cambio". "La regeneración política no se ha producido con el cuatripartito, de ninguna manera, y la única alternativa a la regeneración pasa por que Ciudadanos pueda condicionar el próximo Gobierno y lo haremos", ha aseverado.