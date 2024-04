Cocemfe entrega al Defensor del Pueblo un manifiesto y 150 testimonios contra las "desesperantes" listas de espera

Critican que actualmente "hay 66.000 pacientes a la espera de una primera consulta en especialidad", un dato que consideran "alarmante"



PAMPLONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cocemfe Navarra ha entregado al Defensor del Pueblo este jueves, con motivo del Día mundial de la Salud, un manifiesto y 150 testimonios personales reclamando "el fin de las desesperantes listas de espera en salud" y un modelo sanitario "más eficiente".

El vicepresidente primero de la entidad, Juantxo Remón, ha dado lectura al comunicado, que contiene 5 puntos. En primer lugar, el manifiesto recoge que "la salud es más que un derecho recogido en todas las legislaciones, es la mayor herramienta de igualdad entre la ciudadanía y una base del estado del bienestar".

"Pero sobre todo, es el bien más preciado que una persona puede tener, porque cuando falta la salud, todo lo demás se vuelve secundario", ha destacado Remón, que ha añadido que el derecho a una sanidad pública y "de calidad" en Navarra "está en peligro por un problema que se cronifica: las listas de espera".

Según señala el texto, actualmente "hay 66.000 pacientes a la espera de una primera consulta en especialidad, un dato alarmante que ni siquiera refleja la magnitud del problema al no mostrar personas que esperan revisión". Es, además, "una cifra que ha crecido un 30% en solo cinco años, según un informe de la Cámara de Comptos". "Detrás de esta cifra hay recursos públicos y sobre todo personas que viven con el miedo de no saber cuándo van a ser atendidas mientras su salud empeora. Y la espera desespera", ha remarcado Remón.

Según ha añadido, esto "afecta más a quien tiene una salud más débil". "Cuando tienes una enfermedad crónica o que evoluciona rápidamente, esperar no es una opción. Y la espera nos está quitando la vida. Además, las listas de espera están creando pacientes de primera y de segunda, dependiendo de si pueden pagarse una consulta privada para esquivar la espera", ha apuntado, para a continuación criticar que "la sanidad es un derecho y no puede depender del dinero que se tenga, más cuando quienes tienen una salud más vulnerable suelen ser quienes tienen menos recursos económicos".

En este sentido, el manifiesto recoge que "ya no sirve cruzarse de brazos y echar la culpa al anterior Gobierno, sea del color que sea, o excusarse en el Covid". "Ya no sirven los planes de choque. O mejor dicho, ya no sólo sirven los planes de choque. Navarra tiene una oportunidad más para poner freno a las listas de espera antes de que se desborden, por simple demografía", ha destacado Remón.

Así, ha subrayado que "la mayor esperanza de vida lleva a que más personas con enfermedades crónicas entren en el embudo de las listas de espera". "En la actualidad, ya suponen un 70% de las consultas en Atención Primaria y un 60% de los ingresos hospitalarios", ha dicho.

Por todo ello, desde Cocemfe Navarra consideran "necesario" abordar los "problemas estructurales que inflan las listas: colapso de la Atención Primaria, gestión ineficaz de recursos, reducción de personal, excesivas rotaciones, falta de coordinación entre Atención Primaria y especializada". "Y no se trata sólo de recursos. Entidades como Cámara de Comptos, sindicatos sanitarios, organizaciones de pacientes coinciden en apostar por una mayor coordinación, gestión conjunta de casos, ampliación de horarios de citas y altas, protocolos reales", ha apuntado Remón.

Según ha añadido, "nadie duda de que la sanidad navarra es puntera ni del esfuerzo de sus profesionales, pero hay que trabajar para que siga siéndolo". Por todo ello, Cocemfe Navarra y el resto de organizaciones firmantes del manifiesto exigen a las administraciones y ante el Defensor del Pueblo "una sanidad pública de calidad que ponga fin a las listas de espera". "Por todas esas personas que esperan cita mientras su salud mengua, porque la espera desespera", ha reivindicado Remón.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña 'Esperoydesespero', que la federación llevó el pasado año al Parlamento de Navarra y se completa con distintas acciones en las redes sociales de la entidad.