Cocemfe Navarra inicia un programa para fomentar el empoderamiento y el empleo en mujeres con discapacidad

Publicado 14/05/2019 12:06:48 CET

PAMPLONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Cocemfe Navarra, federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica, ha puesto en marcha el 'Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo', dirigido a mujeres con discapacidad con el objetivo final de potenciar su inserción social y laboral.

El programa, que se desarrolla gracias a un convenio estatal entre Cocemfe y el programa Incorpora de La Caixa, contó el pasado año con la participación de 75 mujeres en Navarra y este año ha arrancado con 12 nuevas beneficiarias, si bien todavía quedan plazas para los próximos talleres, que se inician el 28 de mayo. Las mujeres interesadas pueden inscribirse en igualdad.navarra@cocemfe.es o en el teléfono 948 383898.

Inmaculada Zancas, una de las participantes, ha explicado que "no conocía la palabra empoderamiento, y en estos talleres no solo he conocido su significado sino que me he sentido empoderada". "Conoces a personas con problemas similares a los tuyos y entre todas nos arropamos y buscamos la forma de solucionarlos, porque justas somos más fuertes", ha señalado.

El programa opta por una intervención individual y grupal, con talleres de empoderamiento, de habilidades prelaborales o alfabetización tecnológica, además de realizar un seguimiento personalizado de cada participante y trabajar su incorporación laboral.

De esta forma, como paso previo a la orientación laboral, desarrolla diferentes acciones de activación para el empleo que permiten a las participantes eliminar barreras mentales relacionadas con el trabajo y aumentar su autoconfianza y predisposición para afrontar la búsqueda de empleo, según ha explicado Cocemfe.

Asimismo, el programa trabaja de forma coordinada con Incorpora, el programa de inserción laboral de La Caixa, en el que también colabora Cocemfe, para facilitar orientación laboral e intermediación para el empleo a las mujeres que se encuentren en búsqueda activa de empleo. El pasado año encontraron trabajo 21 de las 75 participantes.

A juicio de Marta Valencia, secretaria de Mujer e Igualdad de Cocemfe estatal, "trabajar para fomentar la independencia económica es una labor imprescindible dentro del programa" ya que "permite tomar decisiones de manera libre". "Tener recursos económicos propios es un requisito fundamental para la autonomía y el empoderamiento, especialmente de las mujeres con discapacidad, ya que estamos inactivas dos terceras partes de todas las mujeres, siendo relegadas a hacer las tareas domésticas dentro de casa", ha afirmado.

En total, en el ámbito estatal han participado 762 mujeres con discapacidad en las dos ediciones del Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo celebradas hasta ahora.