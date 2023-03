Colectivos convocan una manifestación el 13 de mayo en Pamplona para reivindicar "el derecho a una vivienda digna"

PAMPLONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Colectivos y entidades sociales han convocado una manifestación el 13 de mayo en Pamplona para reivindicar "el derecho a una vivienda digna" y han organizado una serie de encuentros entre marzo y mayo en distintos barrios de la ciudad para "construir claves para las posibles soluciones y seguir tejiendo redes de apoyo mutuo".

Concretamente, la movilización está convocada por Haritu, Jaki Toki, Paris 365, Martes al Sol, Haziak, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Navarra, Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kalo, Lantxotegi, Karabana Mugak Zabalduz, Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), Punto de Información para Personas Migrantes (PIM) y SOS Racismo. La primera de las reuniones tendrá lugar el 9 de marzo en el centro comunitario de Mendillorri a las 18.30 horas.

Así lo han señalado este miércoles en una rueda de prensa Markel Jimenez, del sindicato Haritu, y Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, que han comparecido para mostrar su rechazo a "la vulneración de uno de los derechos fundamentales que el actual sistema ha conseguido transformar en un negocio: el acceso a una vivienda digna".

Según ha indicado Villahizán, los colectivos han mantenido reuniones durante más de un año para "elaborar estrategias conjuntas que den respuesta a este problema, que es estructural, del que las instituciones parecen desentenderse o, en el mejor de los casos, solo han alcanzado a parchear".

"No queremos seguir alimentando un mercado que discrimina, excluye, capitaliza y hace negocio con este derecho que las instituciones no son capaces de garantizar", ha afirmado, tras criticar la "grave situación en la que viven muchos vecinos" de Pamplona y su comarca, ya que los precios de los alquileres "se han encarecido de manera generalizada en los últimos años". A su juicio, este encarecimiento, que no se ha visto acompañado por un aumento proporcional de los ingresos, está provocando un "difícil equilibrio a miles de familias que no pueden hacer frente al pago mensual".

"El actual negocio inmobiliario, el escaso alquiler social, el incremento de los apartamentos turísticos o la inflación han tenido y tienen graves consecuencias sobre la vida de las personas", ha subrayado Villahizán, que ha añadido que "un 10% de las personas en Navarra no pueden enfrentar gastos de vivienda ni pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar" y el 20% tienen "economías tan débiles que no pueden afrontar gastos imprevistos, lo que supone en cifras más de 13.000 personas".

Según ha señalado, esta situación provoca "vulneraciones de derechos continuas como falta de empadronamiento, hacinamiento en viviendas, tener que vivir en infraviviendas o el aumento de situaciones de sinhogarismo, entre otras". "No vamos a quedarnos quietas y por eso llamamos a movilizarse por la defensa del derecho a una vivienda digna, en contra de los elevados precios del alquiler, en contra del negocio y en contra de la especulación, sabiendo que la solución pasa por un cambio de modelo económico, político y social donde la vivienda y las necesidades básicas no sean mercancía", ha apuntado.

En respuesta a los medios de comunicación, Villahizán ha indicado que para solucionar esta situación "tendría que haber un mínimo de voluntad política, ampliar el parque de vivienda pública, poner un tope al precio del alquiler, y que no haya discriminaciones en el acceso a la vivienda pública ni privada". Por su parte, Jimenez ha señalado que, "en los últimos 10 años, los alquileres en Pamplona han subido un 40%", por lo que la vivienda ha pasado de ser "un derecho" a un "privilegio".